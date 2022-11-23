Масштабная атака: в ISW сделали тревожный прогноз по поводу нового потенциального обстрела РФ

Российские оккупационные войска в ближайшее время, скорее всего, смогут масштабно атаковать критически важную инфраструктуру Украины.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Они напомнили, что 22 ноября министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал данные о том, что у российских военных только 119 ракет "Искандер", что составляет 13% от начального арсенала по состоянию на февраль 2022 года.

Опубликованная статистика дает возможность заключить, что российские войска значительно истощили другие ключевые системы высокоточного оружия и существенно исчерпали запасы таких ракет, как "Оникс", С-300, Х-101, Х-35 и Х-47М2 "Кинжал".

Впрочем, несмотря на это, в ISW допускают, что армия РФ сможет в ближайшее время снова атаковать украинскую критическую инфраструктуру.

"Российские военные существенно истощили свой арсенал высокоточных ракет, но, скорее всего, в ближайшее время смогут масштабно атаковать критически важную инфраструктуру Украины... Однако истощение арсенала высокоточных ракет российской армии, скорее всего, не позволит ей наносить ракетные удары в высоких темпах. ISW продолжает оценивать, что российским военным не удастся добиться своей цели унизить свободу Украины, воюя путем скоординированной кампании против украинской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ISW указали, что у российских армейцев наблюдаются проблемы с пополнением арсенала систем высокоточного оружия. Так, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у России проблемы с поставкой иранских ракет в РФ и им не хватает необходимых компонентов, произведенных за рубежом, для обеспечения производства необходимого количества ракет.

В ISW предполагают, что для компенсации этого РФ " существенно нагрузила имеющиеся возможности своей военной промышленности в производстве этих ракет". По данным Резникова, с февраля страна-террорист изготовила 120 ракет "Калибр" и Х-101 и 360 ракет Х-35.

Напомним, в ВОЗ предупредили, что из-за постоянных массированных обстрелов России "этой зимой пойдет речь о выживании", так как жизнь миллионов граждан Украины во время холодов этого года окажется под угрозой.

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что вывезенные из Беларуси ракеты С-300 армия России может использовать для усиления обстрелов прифронтовых территорий Украины.

По словам Игната, новые удары РФ можно ожидать в любое время, ведь россияне пытаются оставить украинцев в блекауте, чтобы склонить руководство к переговорам и временному так называемому перемирию, чтобы использовать время для перегруппировки и нового нападения.

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