Масштабная атака вражеских дронов оставила без света тысячи людей на Киевщине: подробности

Почти 2 тысячи абонентов без света из-за атаки дронов в Киевской области.

В результате российской атаки беспилотниками на Киевскую область 2 ноября повреждены линии электропередач, из-за чего около двух тысяч человек остались без электроснабжения.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

По его словам, атака дронами в Киевскую область продолжалась более 8 часов. В результате обстрела 1860 абонентов в одном из населенных пунктов области остались без света из-за повреждений линий электропередач.

Кроме того, в четырех районах области повреждены 8 частных домов, квартира в многоэтажном доме и два хозяйственных сооружения – выбиты окна, двери, повреждены фасады и крыши.

В результате атаки пострадала 82-летняя женщина, которая получила обломочное ранение головы из-за падения частей БПЛА. Ее доставили в больницу с гипертоническим кризом, состояние удовлетворительное.

Также из-за падения обломков сбитых дронов в частном хозяйстве сгорел комбайн.

Сейчас в области работают силы ПВО, есть сбитые цели. Оперативные службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

Напомним, ночью против 2 ноября российская армия нанесла удар управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 71 БпЛА "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. По состоянию на утро силы ПВО уничтожили 39 дронов в разных областях Украины, 21 беспилотник локационно потерян, а пять дронов вернулись в Российскую Федерацию.

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