Масштабная авария в Одессе: в город срочно едут министр энергетики и глава "Укрэнерго"

В ОВА подчеркнули, что пока рано давать прогнозы по ремонту энергообъекта и восстановлению услуги.

Из-за масштабной аварии на подстанции без света полмиллиона жителей Одесского района и Одессы. Ситуация очень серьезная, в город едут министр энергетики Герман Галущенко и глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Чиновник отметил, что провел разговор с премьер-министром Украины и руководством Офиса президента о ликвидации последствий аварии.

"По нашей просьбе в Одессу срочно были командированы Министр энергетики и глава «Укрэнерго». Вместе с ними уже провел срочное заседание оперативного штаба по ликвидации аварии и подачи электроэнергии к потребителям. Задействованы все службы и средства. Повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому сейчас давать качество прогнозы по завершению ремонта пока рано. Теплоснабжение, водоотвод и водоснабжение работают в штатном режиме", — говорится в его сообщении.

По словам Марченко, первые генераторы прибудут в город вечером 4 февраля.

"По просьбе военной администрации и содействия руководства государства в Одесскую область в течение суток будет доставлено определенное количество генераторов, которые есть в наличии не только у Министерства энергетики, но и в ГСЧС, и будут задействованы для подключения критической инфраструктуры", - добавил чиновник.

Одесса без света из-за аварии на подстанции

Город Одесса и часть Одесского района временно обесточены. Причина – на подстанции произошла вторая за последние сутки масштабная авария. Из-за отсутствия света перестали курсировать трамваи и троллейбусы. А в Одессе ввели аварийные отключения.

Из-за отсутствия света в Одессе премьер-министр Денис Шмигаль созвал внеочередное заседание правительства, на котором обсудили ситуацию в городе. Он поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, имеющиеся у Министерства энергетики. По его словам, ситуация сложная, быстро возобновить энергопитание, в частности, критической инфраструктуры – невозможно.

Одесса обесточена из-за повреждений энергообъектов

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