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Масштабная "бавовна" в России: пылает на Ростовщине и Белгородщине (фото)

Масштабная "бавовна" в России: пылает на Ростовщине и Белгородщине (фото)

Пожар в России/Фото из Сети

Местные говорят, был "прилет" ракеты.

По сети распространяют фото и видео масштабного пожара вблизи поселка Персиановка Ростовской области России.

Местные жители на видео говорят о "прилете" ракеты. Говорят, поначалу был взрыв.

Известно, что неподалеку находится военная часть. Также сообщается о пожаре в Шебекино-Шемякино Белгородской области.

Пожар в России/Фото из Сети / ©
Пожар в России/Фото из Сети
Пожар в России/Фото из Сети / ©
Пожар в России/Фото из Сети
Пожар в России/Фото из Сети / ©
Пожар в России/Фото из Сети
Пожар в России/Фото из Сети / ©
Пожар в России/Фото из Сети

Напомним, российская пропаганда похвасталась видео, на котором оккупанты наносят удар ракетой 9М723 ОТРК "Искандер" по диверсионной группе в Курской области. Это свидетельствует о том, что у россиян паника на всех уровнях из-за событий в области.

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