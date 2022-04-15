Масштабная "битва за Донбасс" еще не началась из-за панических настроений оккупантов — глава ОВА

Масштабная "битва за Донбасс" еще не началась из-за панических настроений оккупантов — глава ОВА

Вражеские войска перегруппируются и накапливают силы.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что "битва за Донбасс" еще не началась частично из-за панических настроений оккупантов.

Об этом Кириленко рассказал в интервью РБК-Украина.

"Есть факторы, держащие врага на вынужденной паузе. Это погодные условия, определенная несогласованность действий и откровенно панические настроения. Настроение и боевой дух даже регулярных вооруженных сил РФ далеко не на должном уровне", — говорит глава ОВА.

По его словам, потери у россиян очень большие, даже для такой большой армии.

"Они общаются между собой и понимают, как закончился их "блиц-криг" с планами захватить столицу за несколько дней, и какие на самом деле у них потери — они очень значительны, даже для такой большой армии, как в Российской Федерации", — отмечает Кириленко.

Глава Донецкой ОВА говорит, что вражеские войска сейчас перегруппируются и накапливают силы.

"Они собирают силы. Мы видим, что они перегруппированы и готовы к одновременным массированным атакам с применением всех своих подразделений, которые завязаны на этом направлении. Их там много", — объясняет он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс стал сейчас центром эскалации, а события там повлияют на ход этой войны.

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