Масштабная гражданская война: Подоляк спрогнозировал недалекое будущее России

В то же время, советник главы Офиса президента подчеркнул, что Украина не будет переходить границы 1991 года.

В самой России все чаще начинают опасаться, что именно Вооруженные силы Украины будут переформатировать их страну. Там все чаще звучат заявления от пропагандистов, что украинские солдаты чуть ли не Ростов и Белгород будут брать.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что ВСУ не будет переходить границы 1991 года, потому что Украине это не нужно.

Об этом Михаил Подоляк сказал в интервью УНИАН, отвечая на вопрос, является ли это ИПСО (информационно-психологическая операция – ред.) для запугивания российского народа, или это действительно реальный страх. Советник главы ОП выделил три составляющих этого вопроса.

"Первое - они пытаются сейчас нащупать что-то, что позволило бы ремобилизовать общественные настроения. Подсознательно в России понимают главное – они напали на Украину и проигрывают войну. Это существенно их деморализует, россияне находятся в паническом, упадническом настроении. И сейчас российская пропаганда пытается нащупать что-то, что должно было бы ремобилизовать население. Это невозможно.

Второе, это наша официальная позиция, о ней неоднократно говорили. Мы, безусловно, не будем переходить границы 1991 года, нам это не нужно. Нам нужно как можно быстрее финализировать эту войну на границе 91-го года и закончить. Нам есть, что делать дальше – восстанавливать свою страну, экономику, инфраструктуру и, собственно, социальные отношения.

И есть третий, очень важный фактор. А с чего Россия вообще решила, что, начиная столь масштабную войну в Европе, она будет сидеть у себя в барах на Тверской, попивать кофе и не получать никакого возврата? Конечно нет! При такой интенсивности войны обратно все возвращается. Все неустановленные беспилотники, постоянно летающие над территорией РФ, растущее количество эксцессов на инфраструктурных объектах, строящиеся везде фортификационные сооружения, даже далеко от границы с Украиной, – это прямые следствия масштабной войны, и они будут нарастать. И в какой-то момент в РФ возникнет внутренний серьезный вооруженный конфликт", — отметил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента спрогнозировал, что Россию ждет масштабная гражданская война. По его мнению, не все из той орды мобилизованных будут уничтожены в Украине, но все, кто вернется в Россию с оружием в руках будут чрезвычайно сильно обозлены. В первую очередь на местную власть – это они их мобилизовывали, угрожали, репрессировали.

"И эти люди с оружием вернуться - они уже проиграли, и они обречены, у них не будет сдерживающих факторов. Соответственно, они будут иметь право на силовое подавление местных органов власти. Вот что будет происходить в России - масштабная гражданская внутренняя война. К которой Украина не будет иметь никакого отношения", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, Михаил Подоляк рассказал, что будет происходить в России, если элитам удастся привести к власти замену Путину.

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