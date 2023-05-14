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Масштабная ночная атака по Украине – в Воздушных силах назвали количество сбитых ракет и БпЛА

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Масштабная ночная атака по Украине – в Воздушных силах назвали количество сбитых ракет и БпЛА

В воздушных силах назвали количество сбитых ракет и БпЛА. / Фото: Общественное радио

Россия ночью в очередной раз атаковала города Украины, запустив ракеты и беспилотники.

В ночь на 14 мая Воздушные силы уничтожили 25 беспилотников и три крылатые ракеты, которые оккупанты выпустили по Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Так, российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений ударными дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

В течение ночной атаки уничтожены три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов:

  • 18 ударных дронов типа "Shahed-136/131";
  • один ударный БпЛА типа "Ланцет";
  • два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10";
  • четыре БпЛА (тип уточняется);
  • три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

"В течение суток 13 мая и на начало суток 14 мая тактическая авиация Воздушных Сил совершила до полусотни самолетов вылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие", — говорится в сообщении.

Напомним, в Воздушных силах отреагировали на публикацию СNN о поединке "Кинжала" и Patriot.

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Дата публикации
Просмотры
3004
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