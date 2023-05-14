Масштабная ночная атака по Украине – в Воздушных силах назвали количество сбитых ракет и БпЛА

Россия ночью в очередной раз атаковала города Украины, запустив ракеты и беспилотники.

В ночь на 14 мая Воздушные силы уничтожили 25 беспилотников и три крылатые ракеты, которые оккупанты выпустили по Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Так, российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений ударными дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

В течение ночной атаки уничтожены три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов:

18 ударных дронов типа "Shahed-136/131";

один ударный БпЛА типа "Ланцет";

два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10";

четыре БпЛА (тип уточняется);

три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

"В течение суток 13 мая и на начало суток 14 мая тактическая авиация Воздушных Сил совершила до полусотни самолетов вылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие", — говорится в сообщении.

Напомним, в Воздушных силах отреагировали на публикацию СNN о поединке "Кинжала" и Patriot.

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