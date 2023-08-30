Масштабная ночная "бавовна" в России: где раздались взрывы и что уничтожено

В РФ говорят об атаке беспилотниками, однако откуда они летели – неизвестно.

В Россию ночью 30 августа пришла "бавовна". Взрывы там были сразу в шести областях. Есть мощные попадания.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как стало известно, ночь в России прошла неспокойно – там зафиксированы взрывы в разных частях страны-агрессорки. Беспилотники атаковали Подмосковье, Псковскую область – там после попадания ударных дронов в аэропорту произошел пожар в нескольких транспортных самолетах Ил-76.

Кроме того, "бавовна" была в Брянской, Рязанской, Орловской областях. В Калужской области произошло попадание в резервуар для нефтепродуктов в Дзержинском районе.

В то же время российские средства массовой пропаганды сообщают, что после взрывов аэропорт Пскова не будет обслуживать гражданские рейсы 30 августа.

Напомним, что по состоянию на 30 августа 2023 года ВСУ уничтожили 262 410 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 570 военных.

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