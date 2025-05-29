Масштабная российская компания по вербовке украинских подростков сорвана: СБУ действует на опережение – эксперт

Служба безопасности Украины. / © twitter/СБУ

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СБУ сорвала масштабную компанию российских спецслужб по вербовке украинских подростков для терактов и поджогов. Служба продолжает системную работу и действует на опережение.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

По мнению политолога, одна из главных задач украинской спецслужбы – предупреждать подобные преступления.

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"На это направлена информационная кампания "Спали ФСБшника", которая действует еще с декабря. Тогда Служба запустила чат-бот и те подростки, которые вовремя обратились в СБУ, не сломили себе жизнь. Кроме того, именно благодаря этому проекту были спасены тысячи людей, которые могли стать жертвами терактов и военной техники на сотни миллионов долларов".

Черненко акцентирует, что масштабный этап этой работы можно видеть на этой неделе.

"СБУ провела общеукраинский онлайн-урок для школьников в рамках информационной кампании "Спали ФСБшника". Речь идет о продолжении глобальной и системной кампании по всей Украине, которая работает и дает результат. Уроки во всех школах - один из этапов этой кампании. Также СБУ постоянно ловит молодых диверсантов. На сегодня уже задержали 600 человек, которые задержали 300 человек. диверсиями и терактами. Следует сказать, что ответственности не избежал ни один поджигатель авто”, - пишет экс-нардеп.

"Кроме того, что подразделения Службы воюют на фронте, в тылу значительные результаты в борьбе с россиянами демонстрирует контрразведка СБУ – одно из ключевых звеньев в структуре Малыша. И важно, что в данном случае речь идет именно о работе на опережение. Россия сделала огромную ставку на вербовку украинской". На это потратили сотни миллионов и усилия тысячи спецов. Подростки были определены как наиболее уязвимая категория, которая легко подпадает под чужое влияние и не может здраво оценить последствия своих действий. Их массовая вербовка должна стать одним из ключевых факторов внутренней дестабилизации в нашей стране. Ставка не сыграла. Точнее, ей не дала сыграть в Службе Безопасности”, - резюмирует политолог.

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Напомним, Служба безопасности Украины при содействии главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского задержала курсанта ведущего военного института, который оказался агентом российской ФСБ.