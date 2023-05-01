Масштабная воздушная тревога и взрывы в Украине: все, что известно о ракетной атаке ночью 1 мая

Сегодня, 1 мая, в 04:14 воздушную тревогу объявили во многих регионах Украины. В 04:21 поступило сообщение, что первые российские ракеты пересекли границу с Украиной и представляют угрозу для северных, центральных и восточных областей. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская область) и двух Ту-160 из района Каспийского моря. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами ПВО ВСУ уничтожены 15.

ТСН.ua собрал все подробности вражеской атаки.

Обстрел Киевщины

В Киевской области ПВО уничтожило все воздушные цели врага. По оперативным сводкам, жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры в Киевской области не зафиксировано.

В Киеве тревога продолжалась около трех часов. По данным военной администрации столицы, оккупанты атаковали комплексно — одновременно крылатыми ракетами и дронами. В воздушном пространстве Киева силы ПВО уничтожили все ракеты и беспилотники. Данные уточняются.

Обстрел Днепропетровской области

В ночь на 1 мая Россия нанесла массированный ракетный удар по Днепропетровщине. Зафиксированы попадания в городе Павлоград. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг атаковал ракетами. 7 из них военные воздушного командования "Восток" сбили. Но есть и попадание. Досталось Павлоградскому району", — написал он.

По последним данным, пострадали 35 человек.

По словам главы ОВА, в Павлограде повреждения получили промышленное предприятие. После взрывов там произошел пожар, который спасатели ликвидировали. В жилом районе повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 учебных заведений и 5 магазинов.

1 мая Россия нанесла массированный ракетный удар по Днепропетровщине / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Также зафиксированы разрушения в Павлоградском районе. В Вербковской громаде повреждены почти 40 жилых домов, в Юрьевской – 2. В Межирицкой – повреждена школа.

Чем сбивали ракеты

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала FREEДОМ рассказал детали ночного удара и какими средствами сбивали российские ракеты.



"Пока 100% враждебных целей сбивать невозможно. Хотелось бы, но есть объективные причины. Невозможно всю территорию Украины перекрыть наземными средствами, если бы были западные самолеты – это было бы возможно. Западные самолеты помогли бы эффективно перехватывать крылатые ракеты", — сказал он.

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