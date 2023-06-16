Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Масштабная воздушная тревога: куда россияне направили все свои ракеты

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3931
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Масштабная воздушная тревога: куда россияне направили все свои ракеты

В пятницу, 16 июня, российская армия нанесла ракетный удар по Украине. / Фото: Associated Press

Силы ПВО уничтожили 12 воздушных целей.

В ходе масштабной воздушной тревоги 16 июня направлением атаки армии Российской Федерации стала Киевская область. В области в 11:05 была объявлена "тревога".

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

"Около 11.00 16 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр" и аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал". Направление атаки — Киевщина", — говорится в сообщении.

Известно, что в зоне ответственности воздушного командования "Центр" уничтожены все 12 вражеских целей: шесть "Калибров" и шесть "Кинжалов".

Воздушная тревога 16 июня

По состоянию на 11:35 по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Были зафиксированы пуски крылатых ракет с акватории Черного моря. Стало известно, что "Калибры" направились на север страны.

Кроме того, в Воздушных силах предупредила о   Кроме того, стало известно пуски баллистических ракет . Угроза атаки была в центре, на востоке и западе Украины. Кроме того, опасность ударов таким вооружением была и в Киеве.

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. В КМВА сообщили о работе сил ПВО в области. Это также подтвердил мэр Виталий Кличко.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3931
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация