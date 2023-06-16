Масштабная воздушная тревога: куда россияне направили все свои ракеты

В ходе масштабной воздушной тревоги 16 июня направлением атаки армии Российской Федерации стала Киевская область. В области в 11:05 была объявлена "тревога".

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

"Около 11.00 16 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр" и аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал". Направление атаки — Киевщина", — говорится в сообщении.

Известно, что в зоне ответственности воздушного командования "Центр" уничтожены все 12 вражеских целей: шесть "Калибров" и шесть "Кинжалов".

Воздушная тревога 16 июня

По состоянию на 11:35 по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Были зафиксированы пуски крылатых ракет с акватории Черного моря. Стало известно, что "Калибры" направились на север страны.

Кроме того, в Воздушных силах предупредила о Кроме того, стало известно пуски баллистических ракет . Угроза атаки была в центре, на востоке и западе Украины. Кроме того, опасность ударов таким вооружением была и в Киеве.

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. В КМВА сообщили о работе сил ПВО в области. Это также подтвердил мэр Виталий Кличко.

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