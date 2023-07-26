Масштабная воздушная тревога в Украине: 12 вражеских Ту-95мс вылетели из аэродрома России

Примерное время выхода самолетов на пусковые рубежи – 17.00.

В ряде областей объявлена воздушная тревога. По состоянию на 13.45 из российского аэродрома "Оленья" вылетела группа вражеских Ту-95мс в составе 12 самолетов.

Об этом предупреждают воздушные силы Украины.

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"Группа вражеских Ту-95мс (12 самолетов) вылетела из аэродрома "Оленья", Мурманской области России. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17.00. Следите за сообщениями. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении.

В 13:47 Воздушные силы добавили, что ракетная опасность существует для западных регионов. Так, по состоянию на 13:50 под возможной атакой врага – все области Украины.

Пройдите срочно в укрытие!

Напомним, ранее сообщалось, что в ряде областей Украины 26 июля снова раздается воздушная тревога. В воздушных силах предупредили об угрозе ракетных ударов.

Воздушная тревога по всей Украине сейчас 26 июля 2023

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