Масштабная воздушная тревога в Украине: есть угроза ракетного удара

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В Офисе президента призвали не игнорировать тревогу из-за угрозы ракетного удара России.

Об этом в Telegram написал заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

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О ракетной опасности также сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он просит пройти в укрытие до окончания тревоги.

"Жители Львовщины, есть угроза ракетного удара. Обязательно перейдите в укрытие или помещение, где действует правило «двух стен». Как только угроза пройдет, сообщу. Не игнорируйте уведомление о воздушной тревоге", — говорится в его сообщении.

Напомним, во всех областях объявлена воздушная тревога. Глава Николаевской ОВ Виталий Ким предупредил, что первые российские ракеты уже в воздушном пространстве Украины.

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