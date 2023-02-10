Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Масштабная воздушная тревога: возможен пуск до 100 ракет — Минобороны

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
19к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Масштабная воздушная тревога: возможен пуск до 100 ракет — Минобороны

В некоторых регионах Украины раздаются сирены / Фото: ТСН.ua

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В нескольких регионах раздались взрывы

Сегодня, 10 февраля, россияне совершили масштабную ракетную атаку по всей территории Украины.

"Сегодня возможен пуск до 100 ракет. Цели у россиян остаются неизменными – энергетическая инфраструктура", – сообщили нам источники в Минобороны Украины.

В свою очередь, в командовании Воздушных сил говорят, что ждут официальную информацию.

Отметим, что в пятницу, 10 февраля, в Киевской области и в Киеве во время масштабной воздушной тревоги   раздались взрывы. В частности, в области сообщили о работе ПВО.

Впоследствии взрывы прогремели в Харькове.

Также известно, что российская армия попала по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах Украины , что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
19к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация