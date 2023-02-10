Масштабная воздушная тревога: возможен пуск до 100 ракет — Минобороны

Сегодня, 10 февраля, россияне совершили масштабную ракетную атаку по всей территории Украины.

"Сегодня возможен пуск до 100 ракет. Цели у россиян остаются неизменными – энергетическая инфраструктура", – сообщили нам источники в Минобороны Украины.

В свою очередь, в командовании Воздушных сил говорят, что ждут официальную информацию.

Отметим, что в пятницу, 10 февраля, в Киевской области и в Киеве во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы. В частности, в области сообщили о работе ПВО.

Впоследствии взрывы прогремели в Харькове.

Также известно, что российская армия попала по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах Украины , что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.