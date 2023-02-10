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Масштабная воздушная тревога: вражеские ракеты улетают на запад страны

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
19к
Время на прочтение
1 мин
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Масштабная воздушная тревога: вражеские ракеты улетают на запад страны

Фото: Associated Press

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий во время воздушной тревоги сообщил, что четыре вражеских ракета двигаются на запад страны.

Об этом глава Хмельнитчины написал в своем телеграмме.

По его словам, зафиксирована волна ракет в воздушном пространстве Украины.

"Четыре ракеты двигаются на запад страны. Находитесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине утром 10 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. В частности, в Киеве и области раздались взрывы. В частности, областные власти заявили о работе ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
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