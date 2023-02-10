Масштабная воздушная тревога: вражеские ракеты улетают на запад страны

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий во время воздушной тревоги сообщил, что четыре вражеских ракета двигаются на запад страны.
Об этом глава Хмельнитчины написал в своем телеграмме.
По его словам, зафиксирована волна ракет в воздушном пространстве Украины.
"Четыре ракеты двигаются на запад страны. Находитесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине утром 10 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. В частности, в Киеве и области раздались взрывы. В частности, областные власти заявили о работе ПВО.
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