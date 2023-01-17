"Масштабные мероприятия": эксперт выделил три направления, где может произойти вероятное наступление РФ

По словам эксперта, враг будет пытаться выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей, а также захватить Запорожье.

Кадровые перестановки в российской армии могут свидетельствовать о том, что Кремль задумал какие-то новые масштабные действия на фронте.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Оbozrevatel.

Эксперт уверен, что 150 тыс. "мобиков", которые уже заканчивают подготовку на разных полигонах и учебных центрах, обязательно привлекут к боевым действиям в Украине. Вопрос в том, где именно РФ сосредоточит свои силы.

Первое направление

По словам Селезнева, оккупанты, скорее всего, будут пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Второе направление

Если теоретически предположить, что РФ все же удастся захватить всю территорию Донбасса и Луганщины, то после этого оккупанты могут направить свои силы на полный захват Запорожской области, предполагает эксперт.

"Второе направление сообщил (заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ. – Ред.) генерал Громов – о том, что если армия РФ выйдет на админграницы этих областей, то, вероятно, дальше она может двинуться на территорию Запорожской области и выйти на ее административные границы, реализуя этот план Путина по созданию квазигосударственного образования "Новороссия". Это важно для него, чтобы обеспечить "новоприобретенные" территории в пределах этих областей Украины", — отметил Селезнев.

Третье направление

Третье направление – это попытка снова штурмовать Киев. Но какими ресурсами и силами РФ сможет организовать новое нападение на украинскую столицу, чтобы хоть какой-то результат для себя, Селезнев не берется говорить.

"Потому что тот же Суровикин однажды уже пытался реализовать эту историю, но чем это закончилось, мы видели в марте прошлого года, когда российская армия была вынуждена бежать из-под Киева, не достигнув никаких результатов", — подытожил эксперт.

Что известно о вероятном наступлении РФ

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может бросить все свои силы для попытки нового наступления.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, РФ может готовить одновременное наступление в нескольких направлениях. В частности – с востока и севера Украины.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин предупреждал, что в 2023 году россияне могут пойти в новое наступление и рассматривают для этого три сценария.

Военный эксперт Павел Нарожный обратил внимание, что россияне из Курска могут атаковать Сумскую область.

По словам военного эксперта Олега Жданова, наиболее вероятно, что россияне продолжат бросать все силы для захвата Донецкой области.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун назвал четыре направления, где могут наступать россияне, и предположил, что нападение может произойти во всех четырех направлениях одновременно.

В свою очередь в украинской разведке признали, что у России есть несколько сценариев нового нападения, но подчеркнули: большинство распространенной информации в Сети – ложная.