Масштабные отключения света произошли в десяти областях Украины: названа причина

В результате вражеских обстрелов более 21 тысячи абонентов в десяти областях Украины остались без электроэнергии. Больше всего пострадали Донецкая, Херсонская и Харьковская области.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Донецкой области обесточено 18,2 тысяч абонентов в 10 населенных пунктах, но к утру часть потребителей уже удалось заживить. В общей сложности без света остаются 140 населенных пунктов, где проживает 81,9 тысяч абонентов.

В Херсонской области без электроснабжения остаются более 25 тысяч потребителей в 45 населенных пунктах, включая более 12 тысяч абонентов в Херсоне.

В Харьковской области из-за обстрелов без света остались 38,4 тысячи абонентов в 103 населенных пунктах, из них часть уже заживлена. В других областях также зафиксировано отключение: в Днепропетровской области без света остались 404 потребителя, в Киевской — 1,1 тысяч абонентов, в Запорожской — 3,7 тысяч потребителей, в Одесской области — 1,6 тысяч абонентов. В Черниговской области из-за боевых действий без света остаются 2,9 тысяч абонентов в 30 населенных пунктах. В Сумской области без света осталось 6,8 тысяч потребителей в 8 населенных пунктах.

Напомним, эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что с началом отопительного сезона ожидается возврат ограничений на использование электроэнергии и отключений света из-за роста потребления на треть.

Читайте также: