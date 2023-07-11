Масштабные прилеты по оккупантам: российские "волонтеры" пожаловались на удары ВСУ под Мариуполем

По их словам, инцидент произошел недели три назад, однако нигде в пропагандистских российских СМИ об этом не было упоминания.

В поселке Ялта под Мариуполем практически повторилась история с макеевским ПТУ 1 января этого года, когда в результате удара погибли сотни российских оккупантов.

Об этом рассказали российские "волонтеры" Роман и Маргарита Кривцова из Курска в интервью, на которое обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

"Волонтеры" Роман и Маргарита Кривцовы из Курска / Фото: скриншот с видео

"На этот раз украинские ракеты прилетели в Ялту Донецкой области (не путать с крымской Ялтой) и попали в гостиницы, где жили оккупанты. Было очень много жертв, но этот случай российские власти скрыли", — отметил Казанский.

Так называемые "волонтеры" рассказали, что инцидент произошел недели три назад, однако нигде в пропагандистских российских СМИ об этом не было упоминания.

"Прилетело по базам, где тренировались наши какие-то спецвойска. Были два "прилета". Но я был там. Очень много жертв", – говорит так называемый "волонтер".

Россияне признают, что местные на оккупированных территориях их ненавидят

Кроме того, так называемые "волонтеры" из Курска пожаловались, что на оккупированных территориях 70% местных жителей поддерживают Украину, а Россию ненавидят и сдают ВСУ места дислокации российских военных.

"Запорожская, Херсонская области — процентов 70 против нашего "русского мира", они против нас. Много информации (о расположении окупантов. — Ред.) сливают местные. Даже в Запорожской области ты можешь заправиться на третьей заправке. На двух первых тебя посылают к Путину", – говорит россиянин из Курска.

Он отмечает, что проукраински настроенных местных жителей оккупированных территорий россиянам нужно "бояться так же, как и ВСУ.

"Мы стараемся туда заехать рано утром, чтобы в световой день все объехать. Ведь ночевать очень опасно, можно не проснуться", – вспоминает о действиях украинских партизан так называемый "волонтер".

Напомним, что во вторник, 11 июля, в трех оккупированных городах на юге Украины раздались сильные взрывы. Речь идет о Бердянске, Скадовске и Токмаке.

По предварительной информации, в Бердянске погиб российский генерал Олег Цоков.

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