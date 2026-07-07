Масштабный блэкаут на оккупированном юге: Крым и Херсонщина обесточены — что известно

Взрывы в Крыму (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Оккупированные районы Херсонской области и Крым остались без света.

Об этом сообщили назначенный Россией гауляйтер оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо и российское издание в Крыму "Крыминформ".

Сальдо заявил о полном обесточении оккупированных районов Херсонской области и обвинил ВСУ в атаке на энергетическую инфраструктуру.

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В Крыму без электроснабжения, по сообщениям российских медиа, остаются почти все крупные города. Речь идет о Симферополе, Керчи, Феодосии, Армянске, Джанкое и Евпатории.

В то же время об обесточивании Севастополя пока не сообщается.

Причиной отключений в Крыму оккупационные власти также называют атаку украинских беспилотников.

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Напомним, ранее система NASA FIRMS зафиксировала пожары в нескольких районах временно оккупированного Крыма.

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По этим данным, возгорания были замечены в районах подстанций "Саки" и "Западно-Крымская", вблизи железнодорожной станции, а также около позиции комплекса С-400.

Кроме того, сообщалось о пожаре в акватории к северу от Керчи и на АЗС во временно оккупированном Мелитополе. Официальных комментариев оккупационных властей по поводу этих инцидентов не было.

Также после ночной атаки по энергетическим объектам во временно оккупированном Севастополе полностью исчез свет. Оккупационные власти подтвердили поражение энергетической инфраструктуры.

Местные жители сообщали о взрывах также в Симферополе, Керчи, Алуште и Бахчисарае. После этого в Крыму ввели аварийные отключения электроэнергии.

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На фоне проблем со светом оккупированный Крым сталкивается с трудностями в поставках горючего. Несмотря на заявления Кремля о якобы налаживании логистики, Россия до сих пор не использует Крымский мост для масштабной перевозки топливных эшелонов.

По словам экспертов, после спецоперации СБУ российская сторона существенно ограничила движение крупных железнодорожных эшелонов через Крымский мост.

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