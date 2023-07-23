Масштабный ракетный удар по Одессе: в Воздушных силах рассказали, что и откуда запускали оккупанты

В ночь на 23 июля российские оккупационные войска выпустили по Одессе и области 19 ракет разных типов. Воздушные силы уничтожили девять вражеских целей.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.

Россия применила следующие типы ракет:

5 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

3 крылатых ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" – вероятно, с подводной лодки (акватория Черного моря);

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены девять воздушных целей:

4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

В Воздушных силах также отметили, что за текущие и минувшие сутки авиация ВСУ нанесла более 15 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личному составу российских оккупантов.

Напомним, в ночь на 23 июля Одесса пережила мощную ракетную атаку России. ТСН.ua. собрал все, что известно о пострадавших и разрушениях (фото, видео).

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