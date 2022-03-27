Масштабы принудительного перемещения сопоставимые депортации, проводимой Гитлером: оккупанты массово вывозят население Украины

Только за минувшие сутки из Донбасса вывезено более 19,6 тысячи мирных жителей.

Захватчики России проводят массовую депортацию населения оккупированных территорий Украины, как это делал Гитлер во время Второй мировой войны. Только из Херсонской области уже вывезено 90 тысяч граждан Украины, Молдовы и РФ.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Как отмечает Денисова, основаниями для перемещения людей захватчики называют якобы "обращение посольств и заявки, поданные в военную комендатуру Херсона".

"Только за минувшие сутки с временно неподконтрольных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях вывезено более 19,6 тысячи мирных жителей, из них 3 300 детей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев", — написала омбудсменко.

В целом, по данным Денисовой, Россия сообщает о вывозе 439 420 мирных жителей "из опасных районов Украины", из которых 91 673 – дети, из Мариуполя "от произвола, устроенного националистами" перемещено 98 081 человек, в том числе за минувшие сутки. 183 человека.

"Масштабы принудительного перемещения сопоставимы только с депортацией, проводимой Гитлером во II Мировую войну. Страна-оккупант цинично и грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории" – заметила Денисова.

Украинская омбужсменка обратилась в Международный комитет Красного Креста принять все возможные меры для содействия в возвращении незаконно вывезенных в РФ украинцев и открытии безопасных гуманитарных коридоров из регионов ведения боевых действий.

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