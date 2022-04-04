Масштабы разрушений впечатляют: Зеленский осмотрел мост, ведущий из Ирпеня в Киев (видео)

По словам президента, полноценное движение одним проездом моста можно будет запустить уже через два месяца, обоими проездами – через три-четыре.

Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел разрушенный мост через реку Ирпень на трассе М-06 "Киев – Чоп" вблизи села Стоянка Киевской области.

Масштабы разрушений поражают.

Видео обнародовал телеканал "Дом".

"Президент оценил уровень разрушений инфраструктуры и отметил, что часть моста через реку Ирпень отремонтируют и откроют через несколько месяцев. По его словам, полноценное движение одним проездом моста можно будет запустить уже через два месяца, обоими проездами – через три-четыре месяца", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, в понедельник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Буча, Ирпень и Стоянка возле Киева. В этих населенных пунктах российские оккупанты осуществляли геноцид украинцев. Они грабили дома мирных жителей, а самих людей похищали, пытали, издевались, убивали. Населенные пункты потерпели значительные разрушения от артиллерийских обстрелов и авиударов.

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