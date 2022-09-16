Масштабы совершенных оккупантами преступлений в Изюме – огромны: у 99% эксгумированных имеют признаки насильственной смерти

В лесополосе под Изюмом обнаружили 450 тел гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. Правоохранители приступили к эксгумации тел.

Среди тел, эксгумированных под Изюмом сегодня, 99% с признаками насильственной смерти. На большинстве могил даже не указаны имена. Есть только отметка с номером.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, посетивший место трагедии.

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"Масштабы совершенных оккупантами преступлений в Изюме — огромные. Это кровавый жестокий террор. Буча, Ирпень, Мариуполь… Изюм. Это геноцид украинского народа. 450 тел гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток похоронили в лесополосе. Сегодня. в XXI веке, но сейчас это изюмская трагическая реальность", – написал чиновник.



Глава области рассказал, что есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети. Тела будут направлены для судебно-медицинской экспертизы для установления точных причин смерти.



"На месте работают около 200 правоохранителей и экспертов. Тела будут направлены для судебно-медицинской экспертизы, чтобы точно установить причину смерти. После установления лиц погибших все они будут похоронены с достоинством. Каждая смерть будет расследована и станет доказательством военных преступлений России в международных судах" ", – заверил Синегубов.

Спикер Харьковской областной прокуратуры сообщил, что за 16 сентября удалось провели эксгумацию 41 тела, из них 17 – украинских военных.

Как сообщалось ранее, после освобождения Харьковщины от оккупантов открылись страшные преступления российских военных. В лесу под Изюмом обнаружили 400 могил с замученными и убитыми мирными жителями и военными.

Зеленский: более 400 могил у Изюма. Мы не знаем, сколько там тел…

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