Масштабы впечатляют: Гайдай рассказал, сколько объектов инфраструктуры уничтожили оккупанты в Луганской области (фото)

Масштабы впечатляют: Гайдай рассказал, сколько объектов инфраструктуры уничтожили оккупанты в Луганской области (фото)

Российские оккупанты с 24 февраля уничтожили 348 объектов инфраструктуры и прекратили деятельность 3 408 предприятий Луганской области.

Оккупанты продолжают разрушать инфраструктуру Луганской области, где ежедневно фиксируют все новые военные преступления РФ. Инфраструктура в настоящее время из-за действий кафиров разрушена до основания.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По предварительным данным, повреждено по меньшей мере 16 зданий заведений высшего образования, 104 заведения общего среднего образования, 49 детских садов, 17 спортивных объектов, 15 социальных заведений, 37 заведений здравоохранения и 62 заведения культуры, а также 6 админпостроек, 7 вокзалов. и 35 объектов жизнеобеспечения.

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Кроме того, из-за агрессии РФ на территории Луганской области потеряли свой бизнес и не имеют возможности работать тысячи физических лиц – предпринимателей. Остановились 3408 предприятий, в том числе 479 промышленных.

"Имущество большинства из них расположено в зоне активных боевых действий. Так удастся ли его сохранить и восстановить после их завершения – неизвестно", — отметил Гайдай.

По данным онлайн опроса 191 субъекта хозяйствования, ориентировочная общая сумма прямого ущерба (оборотные и внеоборотные активы) в результате российской агрессии уже достигла по меньшей мере 3,1 млрд гривен.

Напомним, что российские войска обстреливают Горное в Луганской области: есть жертва и раненые.

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