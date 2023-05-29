Массированная атака 29 мая: Генштаб уточнил количество сбитых дронов и ракет

С начала суток россияне нанесли 53 авиационных удара и совершили около 20 обстрелов с РСЗО.

В течение суток, 29 мая, РФ нанесла два массированных ракетно-авиационных удара по территории Украины.

Сколько ракет и дронов выпустили россиян и сколько из них удалось сбить, говорится в вечерней сводке Генштаба за 29 мая.

Ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные беспилотники "Shahed-136/131”. По уточненной информации, было уничтожено 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38" шахедов ".

Днем противник применил крылатые и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киева. Силы и средства Воздушных Сил уничтожили 11 из 11 запущенных ракет.

Всего за эти сутки противник нанес 53 авиационных удара и произвел около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Напомним, что последние сутки были максимально беспокойны для киевлян и жителей области. Ночью 29 мая в очередной раз произвела массированный обстрел Киева. Было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей.

Однако уже около 11:00 29 мая оккупанты совершили новую атаку по столице. В результате падения обломков ракет в Подольском районе Киева был ранен человек.

В ответ на массированные ракетные удары по Украине руководитель ГУР Кирилл Буданов записал обращение к российским оккупантам и заверил, что военным РФ не удалось запугать украинцев.

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