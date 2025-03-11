Массированная атака БпЛА на Россию: в Генштабе сказали, какие объекты попали под удар

Ночью 11 марта в России был атакован ряд военных объектов. В частности, есть попадания по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Как отмечается, подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 11 марта нанесли поражение по ряду стратегических объектов Российской Федерации, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии.

В частности, зафиксировано

попадания по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, способного перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивающего 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине;

взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальная лошадь" (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта “Усть-Луга” в Ленинградской области.

"Из открытых источников известно, что в результате действий противовоздушной обороны российского агрессора пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры", — добавляют в ведомстве.

Также отмечается, что Силы обороны Украины обладают детальной информацией о стратегических объектах, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, соблюдают нормы международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население.

Напомним, беспилотники устроили самую массированную атаку на Москву в ночь на 11 марта. Российские власти утверждают, что были применены "сотни боевых беспилотников".

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