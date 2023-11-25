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Массированная атака дронами: Наев рассказал подробности уничтожения "Шахедов"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Массированная атака дронами: Наев рассказал подробности уничтожения "Шахедов"

Работа мобильной огневой группы по дронам/Фото: Сергей Наев

На Киевском направлении Силы обороны уничтожили 17 вражеских БПЛА.

В ночь на 25 ноября во время воздушной атаки оккупантов в Северной операционной зоне Силами обороны Украины было уничтожено 55 вражеских ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщил Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Как отметил Наев, из них 28 БПЛА были уничтожены мобильными огневыми группами Противовоздушной обороны, оснащенными крупнокалиберными пулеметами, ПЗРК и зенитными пушками.

"В частности, на Сумском направлении уничтожены семь ударных дронов, на Черниговском — четыре дрона-камикадзе, а на Киевском — 17 вражеских БПЛА", — говорится в сообщении.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о самой массированной атаке дронами по Киеву с начала войны.

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