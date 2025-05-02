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Массированная атака дронов на Харьков: количество пострадавших стремительно возросло
Число пострадавших увеличилось до 46 человек
В результате атаки дронов армии РФ на Харьков вечером пятницы, 2 мая, есть попадания в жилую застройку. Число пострадавших достигло 46 человек.
Об этом сообщил мэр Харькова игр Терехов.
«По уточненной информации удары пришлись по 12 локациям в четырех районах города — Киевском, Основянском, Слободском и Салтовском. На местах некоторых прилетов пожары», — говорится в сообщении.
Он добавил, что в общей сложности пострадали 46 человека, среди них — 11-летний ребенок с острой реакцией на стресс. Восемь из пострадавших госпитализированы.
В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил места прилетов вражеских дронов и добавил, что количество пострадавших может увеличиться:
Слободской район — вспыхнули пожары, повреждены частные автомобили;
Киевский район — падение вражеского дрона, последствия уточняются;
Основьянский район — взрывной волной и обломками повреждены дом и магазин, возник пожар, горит крыша многоэтажки;
Салтовский район — дрон попал в землю, повреждены многоэтажки и машины во дворе.
«Пока профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов. Медики оказывают пострадавшим квалифицированную помощь», — добавил Синегубов.
Напомним, вечером 2 мая в Харькове раздались мощные взрывы. Власти предупредили, что город находится под атакой российских дронов.