Массированная атака дронов на Харьков: количество пострадавших стремительно возросло

В Харькове зафиксировано 12 попаданий в четырех районах города / © ТСН.ua

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В результате атаки дронов армии РФ на Харьков вечером пятницы, 2 мая, есть попадания в жилую застройку. Число пострадавших достигло 46 человек.

Об этом сообщил мэр Харькова игр Терехов.

«По уточненной информации удары пришлись по 12 локациям в четырех районах города — Киевском, Основянском, Слободском и Салтовском. На местах некоторых прилетов пожары», — говорится в сообщении.

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Он добавил, что в общей сложности пострадали 46 человека, среди них — 11-летний ребенок с острой реакцией на стресс. Восемь из пострадавших госпитализированы.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил места прилетов вражеских дронов и добавил, что количество пострадавших может увеличиться:

Слободской район — вспыхнули пожары, повреждены частные автомобили;

Киевский район — падение вражеского дрона, последствия уточняются;

Основьянский район — взрывной волной и обломками повреждены дом и магазин, возник пожар, горит крыша многоэтажки;

Салтовский район — дрон попал в землю, повреждены многоэтажки и машины во дворе.

«Пока профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов. Медики оказывают пострадавшим квалифицированную помощь», — добавил Синегубов.

Дата публикации 22:55, 02.05.25 Количество просмотров 16 Российские дроны атаковали Харьков 2 мая

Напомним, вечером 2 мая в Харькове раздались мощные взрывы. Власти предупредили, что город находится под атакой российских дронов.