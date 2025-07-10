Массированная атака дронов на Киев: Игнат о тактике РФ и новых вызовах для ПВО

Шахеды / © ТСН.ua

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Во время ночной воздушной атаки Россия применила тактику массированного запуска «Шахедов» на Киев по разным направлениям и на разных высотах. Это существенно усложнило работу украинской противовоздушной обороны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, вражеские БПЛА атаковали столицу одновременно с нескольких сторон, используя как сверхнизкие, так и более высокие эшелоны. Такой подход заставляет украинскую ПВО работать максимально мобильно и слаженно.

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«С разных направлений заходят, на разных высотах — и сверхнизкие высоты, и выше поднимают, атакуя с разных сторон, что, конечно, усложняет работу ПВО», — рассказал Игнат.

К уничтожению «Шахедов» привлекали мобильные огневые группы и дроны-перехватчики, которые используются Воздушными силами как зенитные. Также применяется легкомоторная авиация.

Отдельную опасность представляют разведывательные дроны, которые Россия запускает в глубь территории Украины. Их сложно определить, ведь они спроектированы быть малозаметными и способны передавать информацию в режиме реального времени. Игнат отметил, что враг может использовать комбинацию беспилотников, в частности, дроны-ретрансляторы для передачи сигнала.

«Передача данных в реальном времени может много бед наделать, координируя работу артиллерии или баллистики. Именно поэтому борьба с БПЛА — постоянная, напряженная и комплексная», — отметил представитель Воздушных сил.

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Также, по словам Игната, во время последней атаки радиолокационно фиксировали даже воздушные шары, которые Россия может использовать в качестве средства наблюдения или отвлечения ПВО.

Украинские силы обороны продолжают усовершенствовать средства борьбы с дронами и адаптироваться к новым вызовам, которые каждый день создает враг, модернизируя свои средства поражения.

Напомним, в ночь на 10 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, используя ракеты и дроны-камикадзе. В результате вражеского удара погибли два человека.

Обломки сбитых воздушных целей падали в разных районах столицы, повлекшие разрушение жилых домов, офисов, административных зданий, складов и гаражей. В городе возникли масштабные пожары, к ликвидации которых привлекли около 400 спасателей.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что по всей территории Украины враг выпустил 18 ракет и около 400 ударных беспилотников, из которых около 200 были дронами типа «Шахед».