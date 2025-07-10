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Массированная атака дронов на Киев: Игнат о тактике РФ и новых вызовах для ПВО
ПВО Украины вынуждена реагировать на все более сложные атаки дронов, модернизирующих враг.
Во время ночной воздушной атаки Россия применила тактику массированного запуска «Шахедов» на Киев по разным направлениям и на разных высотах. Это существенно усложнило работу украинской противовоздушной обороны.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, вражеские БПЛА атаковали столицу одновременно с нескольких сторон, используя как сверхнизкие, так и более высокие эшелоны. Такой подход заставляет украинскую ПВО работать максимально мобильно и слаженно.
«С разных направлений заходят, на разных высотах — и сверхнизкие высоты, и выше поднимают, атакуя с разных сторон, что, конечно, усложняет работу ПВО», — рассказал Игнат.
К уничтожению «Шахедов» привлекали мобильные огневые группы и дроны-перехватчики, которые используются Воздушными силами как зенитные. Также применяется легкомоторная авиация.
Отдельную опасность представляют разведывательные дроны, которые Россия запускает в глубь территории Украины. Их сложно определить, ведь они спроектированы быть малозаметными и способны передавать информацию в режиме реального времени. Игнат отметил, что враг может использовать комбинацию беспилотников, в частности, дроны-ретрансляторы для передачи сигнала.
«Передача данных в реальном времени может много бед наделать, координируя работу артиллерии или баллистики. Именно поэтому борьба с БПЛА — постоянная, напряженная и комплексная», — отметил представитель Воздушных сил.
Также, по словам Игната, во время последней атаки радиолокационно фиксировали даже воздушные шары, которые Россия может использовать в качестве средства наблюдения или отвлечения ПВО.
Украинские силы обороны продолжают усовершенствовать средства борьбы с дронами и адаптироваться к новым вызовам, которые каждый день создает враг, модернизируя свои средства поражения.
Напомним, в ночь на 10 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, используя ракеты и дроны-камикадзе. В результате вражеского удара погибли два человека.
Обломки сбитых воздушных целей падали в разных районах столицы, повлекшие разрушение жилых домов, офисов, административных зданий, складов и гаражей. В городе возникли масштабные пожары, к ликвидации которых привлекли около 400 спасателей.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что по всей территории Украины враг выпустил 18 ракет и около 400 ударных беспилотников, из которых около 200 были дронами типа «Шахед».