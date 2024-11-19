Массированная атака дронов на РФ: десятки БПЛА замечены в нескольких российских регионах (видео)

Десятки неизвестных дронов атакуют российские пограничные регионы.

Об этом пишет военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов.

"На России уже взрывается: российские военкоры пишут о 45 БПЛА, которые атакуют сейчас разные регионы", — отметил Сазонов.

По информации российских пабликов, местные жители сообщают о взрывах в Белгороде и Воронеже. В частности, в Алексеевке Белгородской области квадрокоптер атаковал завод по переработке жиров.

Информацию об атаке БПЛА подтвердил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.

"В результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения", – написал он.

Также повреждены неназванный инфраструктурный объект и электрическая линия. Известно, что несколько улиц в Алексеевке обесточены.

В Воронеже по меньшей мере пять дронов атаковали еще одно промышленное предприятие, в результате чего на заводе вспыхнул пожар. Также есть информация, что под атакой дронов находится и Ростовская область.

Напомним, в Брянской области РФ ночью 19 ноября прогремели взрывы. Известно, что ВСУ ударили дальнобойным оружием, однако каким именно в Генштабе не отметили. У Путина заявляют о ядерном ответе.

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