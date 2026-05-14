Массированная атака: эксперт объяснил странную траекторию полета вражеских дронов
Российские дроны летели примерно на 5–10 километрах от белорусской границы.
Во время вчерашней воздушной атаки российские войска запускали группы «Шахедов» вдоль границы с Беларусью, пытаясь кратчайшим путем прорваться в западные области Украины.
Об этом в комментарии УНИАН заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.
По его словам, российские дроны летели примерно на 5–10 километрах от белорусской границы.
«Россияне таким образом пытаются кратчайшим путем пробраться на западную Украину вдоль белорусской границы. Там Mesh-модемы применялись по полной», — сказал Романенко.
Эксперт отметил, что атаки производились по большинству областей Украины.
По его словам, пуски дронов происходили из всех прилегающих к Украине регионов РФ, а также из оккупированного Крыма.
«Запуск был из всех близлежащих областей РФ и из оккупированного Крыма, но вот из Брянской области — такова новинка. Они запускали дроны, чтобы проскочить там, где считали, что у нас нет высокой плотности ПВО», — пояснил авиаэксперт.
Он добавил, что дроны двигались группами один за другим, что существенно усложняло работу мобильных огневых групп.
«Шли они табуном один за другим, а это значит, что там ни одна мобильная группа с зенитными дронами не успели бы прореагировать на такое количество, которое прорывается один за другим — каждые несколько минут пролетает дрон. То есть, группа даже не успеет перезарядиться», — отметил Романенко.
По его словам, главными целями массированных атак в западных областях были объекты инфраструктуры.
Эксперт также отметил, что Россия фактически перешла к практике почти непрерывных дневных атак.
«Ночью идет атака, а затем продолжается с утра до 18-18:30. Такие атаки были 3 и 4 мая, невысокой интенсивности, а вот уже 5 мая была массирована серьезная атака — 11 ракет „Искандер“ запустили», — сказал он.
Романенко отметил, что основной упор российская армия делает именно на дроновых атаках, хотя производство ракет в РФ также постепенно растет.
Кроме того, эксперт не исключил новых ракетных ударов в ближайшее время.
По его словам, в мае российские войска еще почти не применяли ракеты Х-101 и Калибры, а также ограниченно использовали баллистическое вооружение.
Комментируя массированную атаку по Закарпатью, Романенко отверг предположение о возможной связи ударов с внутриполитической ситуацией в Венгрии.
«Вы переоцениваете Орбана в два порядка. Если бы у россиян была какая-то информация, что мы там что-то важное производим, то Орбан у власти никому и ничем не помог», — подчеркнул эксперт.
Ранее сообщалось, что россияне использовали так называемое временное перемирие исключительно для накопления ресурсов, что привело к массированной дроновой и баллистической атаке на украинские города, в частности, в западных регионах.
Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия совершила первый пуск своих ракет вечером, 13 мая.