Массированная атака на Черкасчину: что известно о пострадавших

Ночь и утро были сложными.

Во вторник, 11 февраля, в Черкасской области фиксировались многочисленные угрозы из-за вражеских дронов и ракет. По предварительным данным, в пределах области уничтожены 17 российских БпЛА. Однако без последствий не обошлось – есть пострадавшие.

Об этом написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"В Черкасском районе обломками травмированы двое мужчин. Они отправлены в больницу. Состояние обоих — средней тяжести", — сообщил Табурец.

Обращений за помощью от населения по поводу повреждения имущества, добавляет он, пока не поступало.

Обследование территории продолжается.

Напомним, 4 февраля армия РФ массированно атаковала Черкасщину ударными беспилотниками. Возникли пожары.

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