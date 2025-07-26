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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Массированная атака на Днепр — что известно о последствиях (фото)

В результате атаки в Днепре погиб мужчина. Пострадала женщина.

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Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Массированная атака на Днепр — что известно о последствиях (фото)

Из-за массированного обстрела в Днепре — один погибший и пострадавшая.

Об этом сообщили в ОВА.

«Истерзанная многоэтажка. Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары. В частности, и на парковке — загорелись авто», — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Несколько возгораний — и в Днепровском районе.

Огонь охватил торговый центр. Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава.

Напомним, ночью против 26 июля, армия РФ массированно атаковала Харьков, Днепр и Запорожье. Харьков находился под атакой около трех часов.

Армия РФ избивала ракетами, авиабомбами, а также дронами. Есть раненые. Повреждено гражданское предприятие. Также за медицинской помощью в результате ударов по Змиеву обратился 50-летний мужчина, его госпитализировали.

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Дата публикации
Количество просмотров
869
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