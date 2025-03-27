Массированная атака на Днепр: есть раненые и многочисленные повреждения (фото)

Из-за атаки на Днепр есть пострадавшие, повреждено более 10 многоэтажек и более 60 легковушек.

Российские войска в ночь на 27 марта устроили массированную атаку на Днепр. В городе зафиксированы повреждения домов, авто, возникли пожары и есть раненые.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Из-за ночной атаки беспилотниками на Днепр были повреждены предприятия, образовательные и культурные заведения, многоэтажные дома и автомобили.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что повреждено более 10 многоэтажек, более 60 легковушек и еще несколько авто – уничтожены. Зацепило и два грузовика.

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В городе также возникло несколько пожаров. Все их потушили.

По предварительным данным, были ранены две женщины и мужчина. Они получили медицинскую помощь на месте.

Последствий массированного удара ликвидировали более 70 спасателей и 19 единиц техники ГСЧС.

Последствия атаки на Днепр в ночь на 27 марта/Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Последствия атаки на Днепр в ночь на 27 марта/Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Последствия атаки на Днепр в ночь на 27 марта/Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Последствия атаки на Днепр в ночь на 27 марта/Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Последствия атаки на Днепр в ночь на 27 марта/Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Напомним, в ночь на 27 марта в Днепре раздавались взрывы из-за атаки российским беспилотниками.