- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 995
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированная атака на Днепр: глава ОВА призывает идти в укрытие
По информации журналистов местных Telegram-каналов, в городе слышны звуки взрывов.
Глава Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко сообщил, что Днепр сейчас под массированной атакой вражеских беспилотников ”Шахедов”.
Об этом Гайваненко сообщил в Telegram.
"Прошу находиться в безопасных местах до отбоя тревоги", - призвал глава ОВА.
По информации журналистов местных Telegram-каналов, в городе слышны звуки взрывов. В общей сложности около 40 дронов берут Днепр "в кольцо".
Граждан призывают следить за обновлениями и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.