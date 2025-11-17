ТСН в социальных сетях

Война
995
1 мин

Массированная атака на Днепр: глава ОВА призывает идти в укрытие

По информации журналистов местных Telegram-каналов, в городе слышны звуки взрывов.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Shahed

Shahed / © tsn.ua

Глава Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко сообщил, что Днепр сейчас под массированной атакой вражеских беспилотников ”Шахедов”.

Об этом Гайваненко сообщил в Telegram.

"Прошу находиться в безопасных местах до отбоя тревоги", - призвал глава ОВА.

По информации журналистов местных Telegram-каналов, в городе слышны звуки взрывов. В общей сложности около 40 дронов берут Днепр "в кольцо".

Граждан призывают следить за обновлениями и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

