Массированная атака на Киевщину: повреждена больница и дома, есть пострадавший

В ночь на 21 сентября Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате атаки ранен мирный житель, повреждена больница и дома.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, утром 21 сентября Россия атаковала Киевскую ракетами. По предварительным данным, пострадал мужчина, он получил осколочные ранения ног. В нескольких районах области повреждены частные дома мирных жителей, хозяйственные постройки и транспортные средства, здание больницы. Также обломки ракет упали на территорию предприятия, поднялся пожар.

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что ни один из поврежденных объектов не является военной целью.

На месте атак прокуроры, эксперты и следователи фиксируют последствия ночной атаки противника.

Напомним, в ночь на 21 сентября Россия атаковала Киев. Обломки упали в разных районах столицы, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры.

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