Массированная атака на Кировоградскую область: Игнат рассказал детали

В субботу, 23 декабря, российская армия пыталась ударить по Кропивницкому Кировоградской области баллистическими ракетами. Оккупанты выпустили воздушные цели с территории аннексированного Крыма.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Что касается баллистики, то с территории Крыма было запущено в направлении Кропивницкого. Предварительно там без последствий. Скажем, не достигли своих целей эти ракеты, которые были выпущены", — подчеркнул Игнат.

Напомним, в Кропивницком прогремели взрывы во время утренней воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетных ударов в ряде областей.

Впоследствии глава ОВА Андрей Райкович сообщил, что Кировоградская область оказалась под массированным ракетным ударом. Отмечается, что силы ПВО уничтожили воздушные цели Кропивницкого и Александрийского районов.

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