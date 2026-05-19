Массированная атака на Москву: как Путин готовился к удару, но оборону все равно пробили — аналитика

Владимир Путин / © Associated Press

После масштабной воздушной атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву в информационном пространстве, близком к руководству РФ, началось обсуждение эффективности существующих систем противовоздушной обороны. Журналист Павел Зарубин во время разговора с представителем президента РФ Дмитрием Песковым обратил внимание на уязвимость инфраструктуры перед подобными ударами.

Об этом пишет EL PAIS.

«Все задают неизбежный вопрос. У нас эти мощные бомбы… Ну и что? Кажется, ядерное государство можно просто покусать», — цитирует издание фрагмент обращения медийщика к официальному представителю Кремля.

Какие масштабы атаки

В результате прорыва беспилотников в субботу и воскресенье под ударом оказались российские энергетические объекты, военные предприятия и несколько жилых домов. Сообщается о гибели не менее трех гражданских лиц. По официальным данным Министерства обороны России, с ночи субботы до утренних часов воскресенья над территорией столичного региона было сбито 556 беспилотных аппаратов.

В понедельник российская сторона ответила очередной волной обычных бомбардировок, в результате которых получили ранения мирные жители в Днепре и Одессе. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия украинских сил «оправданы» и стали ответом на возобновление массированных российских обстрелов, в частности ракетного удара по Киеву на прошлой неделе, который унес жизни 24 человек.

Москва на сегодняшний день считалась наиболее укрепленным городом России. Между Подольском (40 км к югу от столицы) и Сергиевым Посадом (70 км к северо-востоку) развернуто несколько концентрических линий противовоздушной обороны. Новейшая и плотная из них формировалась в период между 2025 и 2026 годами.

Для защиты непосредственно правительственных объектов зенитные орудия и купола радиолокаций размещены на крышах ряда административных зданий в центре города. За пределами мегаполиса зенитные комплексы устанавливаются на специальных башнях и приспособленных инженерных сооружениях.

Кроме того, для противодействия БПЛА применяются дополнительные технические ограничения:

Мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) угнетают работу спутниковой геолокации.

Периодически отключается доступ к Интернету.

Введено правило обязательной ручной активации российских SIM-карт после пересечения границы, чтобы исключить возможность подключения дронов к внутренней сети.

Журналист издания «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) Марк Крутов, специализирующийся на анализе открытых данных (OSINT), реконструировал схему перестрелки между украинскими БПЛА и оборонными комплексами РФ. Для этого он использовал спутниковые снимки Google, карты Яндекс и материалы геолокации, опубликованные очевидцами в соцсетях.

«Этот „Панцирь I“, найденный в 2023 году, был достаточно активен в это воскресенье. В отличие от Google, Яндекс также размывает изображения израильских военных объектов, тогда как Google даже предоставляет фотографии с более высоким разрешением. Я уверен, что Иран знает местоположения, но для любителя это дает лучшие подсказки, чем четкое изображение», — отметил Крутов.

Основой защиты Москвы от воздушных целей являются зенитные ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2» (способны уничтожать цели на высоте до 10 км со скоростью 3600 км/ч) и самоходные системы «Панцирь», объединяющие ракетное и пушечное вооружение. По данным OSINT-проекта Jembob, вокруг города зафиксировано до 89 единиц систем «Панцирь».

Для противодействия баллистическим ракетам и стратегической авиации развернуты комплексы С-400 с радиусом действия от 40 до 400 км. Однако, как подчеркивают военные аналитики, тяжелые системы С-400 демонстрируют низкую эффективность против летящих на минимальной высоте малоразмерных беспилотников, имеют слабую радиолокационную заметность и являются экономически несоразмерными по стоимости с крупными зенитными ракетами.

Напомним, в ночь на 19 мая в Москве и Подмосковье раздались взрывы на фоне атаки беспилотников. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявлял о работе ПВО и якобы сбитии нескольких дронов, летевших в направлении города.

Российские Telegram-каналы также сообщали о взрывах и работе противовоздушной обороны в Подмосковье. На фоне атаки в московских аэропортах временно вводились ограничения на полеты.

Также во время масштабной атаки на Московский регион Украина применила несколько типов беспилотников собственного производства. По данным Генштаба ВСУ, речь идет о FP-1 Firepoint, RS-1 Bars и новом дроне Bars-SM Gladiator.

Сообщалось, что удары были нанесены по стратегическим объектам в Московской области, в частности, по микроэлектронному производству и нефтеперекачивающей станции. Российские власти заявляли о более чем 120 беспилотниках в небе над столичным регионом.

