Массированная атака на Украину: сколько "Кинжалов", "Калибров" и "Шахедов" летело и что удалось сбить
Атака была ориентирована на объекты критической инфраструктуры Украины.
Россия нанесла сокрушительный комбинированный удар в ночь на 30 октября. Враг выпустил 705 воздушных целей, включая «Кинжалы», «Калибры» и сотни «Шахедов». Силы ПВО сбили 623 цели, однако есть многочисленные попадания на 20 локациях по всей стране.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Чем атаковал враг
В общей сложности радиотехнические войска зафиксировали и сопровождали 705 средств воздушного нападения. Атака была комбинированной и велась по разным направлениям и платформам — воздушному, наземному и морскому базированию.
В состав удара вошли:
653 ударных БпЛА (Shahed, Гербера и другие) по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск и оккупированного Крыма.
52 ракеты, из которых 9 баллистические.
Среди ракетных компонентов были зафиксированы:
4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (из Нижегородской обл.);
5 баллистических ракет «Искандер-М"/KN-23 (из Ростовской обл.);
8 крылатых ракет «Калибр»;
2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Курска, Воронежской обл.);
30 крылатых ракет Х-101 (из Саратовской обл.);
3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31П (из акватории Черного моря).
Воздушное нападение отражали все силы и средства сил обороны Украины: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
По предварительным данным, по состоянию на 11:30, противовоздушной обороной были сбиты и подавлены 623 воздушных цели:
592 ударных БпЛА типа Shahed, Гербер и других.
31 крылатая ракета;
7 «Калибров»;
1 «Искандер-К»;
21 ракету Х-101;
2 ракеты Х-59/69.
Несмотря на чрезвычайно высокий процент ущерба, врагу удалось прорвать оборону.
В настоящее время зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА. Удары пришлись по 20 локациям в разных регионах Украины. Также зафиксировано падение отломков сбитых целей на 19 локациях.
Кроме того, как сообщили в Воздушных Силах, 3 вражеских ракета (по состоянию на 11:30) локационно потеряны. Информация о местах их падения и возможных последствиях уточняется.
Напомним, 30 октября Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив более 650 дронов и более полусотни ракет разных типов. В результате ударов повреждены жилые дома в Запорожье, разрушено общежитие, есть десятки раненых, среди них дети, и двое погибших. Президент Владимир Зеленский призвал союзников усилить давление на Россию, в частности, из-за новых санкций против ее энергетического сектора и финансовой системы.