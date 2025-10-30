Массированная атака на Украину: сколько "Кинжалов", "Калибров" и "Шахедов" летело и что удалось сбить

ПВО Украины / © ТСН

Россия нанесла сокрушительный комбинированный удар в ночь на 30 октября. Враг выпустил 705 воздушных целей, включая «Кинжалы», «Калибры» и сотни «Шахедов». Силы ПВО сбили 623 цели, однако есть многочисленные попадания на 20 локациях по всей стране.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Чем атаковал враг

В общей сложности радиотехнические войска зафиксировали и сопровождали 705 средств воздушного нападения. Атака была комбинированной и велась по разным направлениям и платформам — воздушному, наземному и морскому базированию.

В состав удара вошли:

653 ударных БпЛА (Shahed, Гербера и другие) по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск и оккупированного Крыма.

52 ракеты, из которых 9 баллистические.

Среди ракетных компонентов были зафиксированы:

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (из Нижегородской обл.);

5 баллистических ракет «Искандер-М"/KN-23 (из Ростовской обл.);

8 крылатых ракет «Калибр»;

2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Курска, Воронежской обл.);

30 крылатых ракет Х-101 (из Саратовской обл.);

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31П (из акватории Черного моря).

Воздушное нападение отражали все силы и средства сил обороны Украины: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 11:30, противовоздушной обороной были сбиты и подавлены 623 воздушных цели:

592 ударных БпЛА типа Shahed, Гербер и других. 31 крылатая ракета; 7 «Калибров»; 1 «Искандер-К»; 21 ракету Х-101; 2 ракеты Х-59/69.

Несмотря на чрезвычайно высокий процент ущерба, врагу удалось прорвать оборону.

В настоящее время зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА. Удары пришлись по 20 локациям в разных регионах Украины. Также зафиксировано падение отломков сбитых целей на 19 локациях.

Кроме того, как сообщили в Воздушных Силах, 3 вражеских ракета (по состоянию на 11:30) локационно потеряны. Информация о местах их падения и возможных последствиях уточняется.

Напомним, 30 октября Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив более 650 дронов и более полусотни ракет разных типов. В результате ударов повреждены жилые дома в Запорожье, разрушено общежитие, есть десятки раненых, среди них дети, и двое погибших. Президент Владимир Зеленский призвал союзников усилить давление на Россию, в частности, из-за новых санкций против ее энергетического сектора и финансовой системы.