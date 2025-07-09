Массированная атака на Украину: все, что известно о последствиях ударов РФ

Атака на Украину / © ТСН.ua

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В среду, 9 июля, армия РФ нанесла ракетно-дроновый удар по Украине. Фиксируются разрушения и пострадавшие в ряде областей. Спасатели работают на местах обстрелов, ликвидируя последствия.

Куда целил враг и где последствия после атаки РФ — читайте дальше в материале ТСН.ua.

РФ запустила «Шахеды»

Российские войска в ночь на 9 июля выпустили по Украине беспилотники типа Shahed. Вражеские БпЛА атаковали нашу территорию с севера, востока и юга.

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Дроны фиксировались в большей части регионов Украины, подавляющая часть направлялась в сторону западных областей.

«В воздушном пространстве большое количество вражеских ударных БПЛА! Привлечены средства по их ущербу. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие», – заявляли в Воздушных силах ВС Украины.

Последствия в Киевской области

Как сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник, в Броварском районе Киевской области в результате вражеской атаки беспилотниками ранения получила женщина 1980 года рождения. Ее госпитализировали в местную больницу.

По предварительному диагнозу у пострадавшей закрыт перелом грудной клетки. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Калашник добавил, что враг продолжает массированную атаку беспилотниками по мирным населенным пунктам области.

«Прошу всех находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких», – призвал глава ОВА.

Более подробная информация будет обнародована впоследствии.

Позже уточнили, что из-за атаки в Киевской области пострадали два человека .

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«К сожалению, в результате вражеской атаки в Броварском районе травмированы два человека. Женщина 44 лет получила ушиб грудной клетки. Вся медицинская помощь была оказана в местной больнице. Предварительный диагноз закрытого перелома не подтвердился. Женщина продолжит лечение амбулаторно», – отметил Калашник.

По его данным, также пострадал мужчина, он получил острую реакцию на стресс. Всю необходимую помощь медики оказали на месте.

Самая мощная атака на Луцк

Впоследствии в Луцке прозвучала серия взрывов при атаке дронов и ракет. По данным городского головы Игоря Полищука, БПЛА атаковали город с разных сторон, по ним работают силы ПВО.

«БПЛА на подлете в город. Еще БПЛА рядом с городом», – говорится в сообщении.

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Кроме того, сообщалось о пусках ракет «Кинжал» в сторону города.

Также власти сообщали о новых группах БпЛА в сторону города.

Позже российскую атаку по Луцку прокомментировали власти.

«Очередное не доброе утро. Самая массированная атака врага на наш город и общину дронами, ракетами», — сказал мэр города Игорь Полищук.

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Он уточнил, что в результате российской атаки произошло возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов. Также поднялся пожар на территории одного из предприятий.

«Остальные повреждения выясняются. К счастью, на эту минуту информации о погибших в результате вражеской атаки нет», — подчеркнул Полищук.

ОВА детализировала , что в общей сложности воздушном пространстве Волыни находились около 50 БПЛА и 5 ракет.

Информация о попадании уточняется.

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Глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий проинформировал, что сейчас чрезвычайники тушат пожары на складах одного из предприятий Луцка и гаражного кооператива.

Глава области акцентировал, что по состоянию на данный момент нет сообщений о пострадавших или погибших

Атака на Хмельницкую область

Стало известно, что русская армия ударила по Хмельницкой области. Есть повреждение частного дома.

«По результатам ночной атаки на сегодня известно о повреждении крыши и стены в одном из частных домов Хмельницкого района», — написал глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

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Сообщений о пострадавших не поступало.

Впоследствии чиновник добавил, что ночью силы противовоздушной обороны обезвредили одну крылатую ракету и один беспилотник.

Массированный обстрел Житомирщины

Также кафиры устроили массированную атаку на Житомирскую область. В регионе вспыхнули пожары, поврежден столярный цех и многоэтажки.

В результате удара были повреждены производственные помещения столярного цеха и хозяйственные здания. Кроме того, в двух многоэтажных жилых домах были повреждены остекление окон.

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Чрезвычайники потушили один из пожаров, возникших из-за российских ударов. Второй пожар удалось локализовать, продолжается его ликвидация.

Под ударом была и Сумщина

Ночью Роменщину атаковали два вражеских ударных дрона. В селе Недригайлов пострадали три человека, один из них — в больнице с ожогами. Предустановлено повреждение:

12 частных жилых домов,

7 автомобилей (один сгорел полностью),

здание станции техобслуживания.

Без электроснабжения остаются более 80 абонентов – энергетики уже работают над восстановлением.

На месте идет ликвидация последствий атаки, фиксируются повреждения, людям оказывается помощь.

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Чем готовил враг

В ходе атаки россияне использовали ударные беспилотники типа «Шахед», крылатые ракеты Х-101, а также аэробалистические ракеты типа «Кинжал». По информации военных, под основным ударом попали города Луцк, Тернополь и Житомир.

В частности, в Житомирской области была атакована авиабаза в Озерном — по предварительным данным, туда прилетели именно «Кинжалы».

Основная часть ракет и дронов была направлена в сторону Тернополя и Луцка.

По Луцку захватчики нанесли удары сразу несколькими типами вооружения: «Шахедами», ракетами Х-101 и «Кинжалами».

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Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил, что в результате удара в Луцке зафиксировано возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий.

Информации о жертвах не поступало.

Подробности относительно последствий атаки уточняются.

Новый рекорд армии РФ

Государство-агрессорка ночной атакой установило новый рекорд обстрелов .

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728 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово

7 крылатыми ракетами "Х-101"/"Искандер-К" из районов Энгельса Саратовской области и Курской области

6 аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Липецкой области

«Основное направление удара – Волынь, город Луцк. По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 — сбиты огневыми средствами, 415 — локационно потеряны», — добавили в ведомстве.

Игнат о последствиях от «Кинжалов» и атакованном объекте на Волыни

Во время ночной массированной атаки по Украине 9 июля Силы ПВО поразили 303 российских цели. В то же время, зафиксированы последствия ударов ракетами «Кинжал». А на Волыни одной из целей ударов стал аэродром.

Он призвал граждан «снять градус напряжения» из-за цифры в 741 средство воздушного нападения и подчеркнул: именно «Шахедов» летело более 300. И большое количество их было уничтожено противовоздушной обороной. Украинские защитники неба поразили 303 вражеских средства воздушного нападения.

«Это у нас семь крылатых ракет уничтожены, остальные уничтожены БпЛА типа „Шахед“. К локационно потерянным у нас уже попадают, собственно, дроны-имитаторы, как правило, которые противник выпускает тоже в большом количестве по территории нашего государства», — проинформировал представитель Воздушных сил.

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По его словам, противовоздушная оборона на этот раз справилась неплохо. В то же время есть зафиксированные последствия ударов «Кинжалами».

«Да, есть определенные последствия от „Кинжалов“. Не все далеко они долетели свои цели, но имеем определенные последствия. Здесь нужно это говорить. И по "Шахедам" видим, собственно, такие результаты», - сказал Игнат.

Как уже отмечалось, основной удар был сосредоточен на Волыни. Это и аэродром, и отдельные компании.

Игнат отметил, что враг в последнее время направлял средства поражения где-то точечно, и сегодня таким эпицентром стала Волынь. Атакованы были и другие регионы, в частности, Житомирщина тоже пострадала от этой атаки.

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Реакция Зеленского

По словам президента Зеленского, это самая большая воздушная атака в сутки — 741 воздушная цель.

«728 дронов разных типов, из них более 300 — это „шахеды“, и 13 ракет — „кинжалы“ и „искандеры“. Большинство целей было сбито», — подчеркнул глава государства.

Украинская противовоздушная оборона применила дроны-перехватчики и мобильные огневые группы. В результате удалось уничтожить десятки враждебных целей в разных регионах. По словам президента, технологию перехвата масштабируют.

Под авиационный и дроновый удар попали сразу 11 областей. Наибольшие разрушения потерпел Луцк. Повреждение также зафиксировано в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Продолжаются работы по ликвидации последствий.

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Президент назвал массированную атаку демонстративной, ведь она произошла именно тогда, когда шли переговоры о возможном прекращении огня.

«Очередное доказательство того, что нужны санкции – болезненные санкции против российской нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами», – сказал Зеленский.

Он призвал к вторичным санкциям против стран и компаний, продолжающих покупать российские энергоносители.

Ранее речь шла о том, что Россия наращивает производство дронов и ракет, готовясь к активной фазе ударов по украинской территории летом 2025 года. По оценкам западных СМИ, агрессор уже в ближайшее время сможет запускать до тысячи воздушных целей в одну ночь. Впрочем, ежедневные массированные атаки остаются маловероятными.

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Военный эксперт Роман Свитан объясняет, что россияне сталкиваются с ограничениями, не позволяющими им регулярно повторять масштабные комбинированные атаки — как техническими, так и оперативными.

«Где-то раз в неделю они могут создавать серьезную проблему, в большинстве своем связанную с выпуском сотен дронов, часть из которых являются обманками. По всей видимости, именно в таком режиме россияне и будут продолжать», — объяснил Свитан.