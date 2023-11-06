Массированная атака по Одессе: Гуменюк назвала, куда целился враг и почему ударил по центру города

Во время ночной атаки по Одессе 6 ноября в приоритете врага была припортовая инфраструктура, расположенная очень близко к историческому центру города.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

Гуменюк сообщила, что российские войска не прекращают террор и наращивают усилия, атакуя не только профронтовые территории Украины. Так, ночью враг устроил атаку с применением разнообразного оружия.

Ракетная атака по Одессе – куда целились оккупанты

Также читайте Россия атаковала Украину дронами и ракетами: сколько целей сбила ПВО

"Враг применил баллистику "Искандер-М" по Одессе и "Оникс", оказавшийся в исторической части города. Понимая, что в приоритете врага была припортовая инфраструктура, и она очень близко с историческим центром города, внесенным в наследие ЮНЕСКО. Именно поэтому ракета попала не в порт, а неподалеку, в один из кварталов города", – пояснила пресс-секретарь Сил обороны юга.

Она добавила, что в результате атаки в Одессе поврежден музей, жилые дома, есть пострадавшие среди мирного населения.

Атака по Одессе дронами-камикадзе

Гуменюк сообщила, что фактически одновременно, в течение 1,5 часов, враг очень мощно атаковал Одессу несколькими группами "Шахедов".

"Есть попадание в припортовую инфраструктуру – это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, автомобили с зерном. Тем не менее, 15 дронов силам противовоздушной обороны удалось уничтожить", – отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Воронка в Одессе в результате ночной атаки / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Почему не были сбиты ракеты

Она также обратила внимание, что ракета "Оникс" – сверхзвуковая, и уничтожить ее очень сложно. По поводу баллистической ракеты "Искандер-М", она прилетела фактически одновременно с сигналом воздушной тревоги в законсервированное здание. К счастью, там никто не пострадал.

Напомним, в результате ночной атаки по Одессе 6 ноября были ранены пять человек.

Россияне атаковали припортовую инфраструктуру Одессы, а также был зафиксирован "прилет" по Национальному художественному музею в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости на 8 утра 6 ноября. Атака на Одессу и область и траур на Закарпатье

Читайте также: