Массированная атака по Одессе: Гуменюк назвала, куда целился враг и почему ударил по центру города

Кроме исторического центра Одессы, оккупанты попали в припортовую инфраструктуру.
Во время ночной атаки по Одессе 6 ноября в приоритете врага была припортовая инфраструктура, расположенная очень близко к историческому центру города.
Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.
Гуменюк сообщила, что российские войска не прекращают террор и наращивают усилия, атакуя не только профронтовые территории Украины. Так, ночью враг устроил атаку с применением разнообразного оружия.
Ракетная атака по Одессе – куда целились оккупанты
"Враг применил баллистику "Искандер-М" по Одессе и "Оникс", оказавшийся в исторической части города. Понимая, что в приоритете врага была припортовая инфраструктура, и она очень близко с историческим центром города, внесенным в наследие ЮНЕСКО. Именно поэтому ракета попала не в порт, а неподалеку, в один из кварталов города", – пояснила пресс-секретарь Сил обороны юга.
Она добавила, что в результате атаки в Одессе поврежден музей, жилые дома, есть пострадавшие среди мирного населения.
Атака по Одессе дронами-камикадзе
Гуменюк сообщила, что фактически одновременно, в течение 1,5 часов, враг очень мощно атаковал Одессу несколькими группами "Шахедов".
"Есть попадание в припортовую инфраструктуру – это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, автомобили с зерном. Тем не менее, 15 дронов силам противовоздушной обороны удалось уничтожить", – отметила пресс-секретарь ОК "Юг".
Почему не были сбиты ракеты
Она также обратила внимание, что ракета "Оникс" – сверхзвуковая, и уничтожить ее очень сложно. По поводу баллистической ракеты "Искандер-М", она прилетела фактически одновременно с сигналом воздушной тревоги в законсервированное здание. К счастью, там никто не пострадал.
Напомним, в результате ночной атаки по Одессе 6 ноября были ранены пять человек.
Россияне атаковали припортовую инфраструктуру Одессы, а также был зафиксирован "прилет" по Национальному художественному музею в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.
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