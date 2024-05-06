Массированная атака по Сумщине: поврежден объект "Укрэнерго", детали от ОВА

Российские войска атаковали энергосистему Сумской области в ночь на 6 мая. Враг применил дроны Shahed 136 и другое вооружение для ударов по населенным пунктам области.

Об этом сообщили Сумская ОВА и "Укрэнерго".

Ночью и утром 6 мая российские войска четырежды обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумщины. Было зафиксировано 24 взрыва. Под вражескими обстрелами оказались территории Сумского района, Хотинская, Белопольская, Эсманьская громады.

Так, по Эсманьской громаде оккупанты били из минометов (3 взрыва).

По территории Сумского района РФ устроила атаку группой дронов-камикадзе Shahed136 .

. На территорию Хотинской громады захватчики сбросили восемь мин.

В Белопольской громаде зафиксирован обстрел из гранатомета (5 взрывов).

Атака по энергосистеме Сумщины

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В ОВА отметили, что ночью враг нанес удары по энергетической системе Сумщины. Подразделения ПВО сбили 12 российских беспилотников.

В результате атаки без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям аварийных служб, энергетиков ночью электроснабжение в пострадавших районах и частично в городе Сумы было возобновлено. Работы продолжаются", – отметили в ОВА.

Там также проинформировали, что в экстренном порядке была созвана комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Были приняты решения о возобновлении работы объектов критической инфраструктуры за счет аварийных источников питания. Также были развернуты и готовы оказывать помощь "Пункты незламности".

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В "Укрэнерго" прокомментировали атаку по Сумщине

"Ночью россияне нанесли ракетно-дроновый удар по Сумщине. Среди поврежденной гражданской инфраструктуры — высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго". Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над поэтапным возобновлением энергоснабжения потребителей", – говорится в заявлении компании.

Атака на Сумскую область – что известно

Напомним, ранее в ОВА сообщили о зафиксированных 22 взрывах на Сумщине в результате вражеских обстрелов по шести громадам области.

Ночью ОВА сообщила, что оккупанты ударили по энергетическим объектам Сумской области. В результате в Сумах, Ахтырке, Белополье и других населенных пунктах исчез свет.

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