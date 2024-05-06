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Массированная атака по Сумщине: поврежден объект "Укрэнерго", детали от ОВА

Массированная атака по Сумщине: поврежден объект "Укрэнерго", детали от ОВА

Восстановление электроснабжения/Иллюстративное Фото: Харьковоблэнерго

Подразделения ПВО сбили 12 беспилотников над областью.

Российские войска атаковали энергосистему Сумской области в ночь на 6 мая. Враг применил дроны Shahed 136 и другое вооружение для ударов по населенным пунктам области.

Об этом сообщили Сумская ОВА и "Укрэнерго".

Ночью и утром 6 мая российские войска четырежды обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумщины. Было зафиксировано 24 взрыва. Под вражескими обстрелами оказались территории Сумского района, Хотинская, Белопольская, Эсманьская громады.

  • Так, по Эсманьской громаде оккупанты били из минометов (3 взрыва).
  • По территории Сумского района РФ устроила атаку группой дронов-камикадзе Shahed136.
  • На территорию Хотинской громады захватчики сбросили восемь мин.
  • В Белопольской громаде зафиксирован обстрел из гранатомета (5 взрывов).

Атака по энергосистеме Сумщины

В ОВА отметили, что ночью враг нанес удары по энергетической системе Сумщины. Подразделения ПВО сбили 12 российских беспилотников.

В результате атаки без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям аварийных служб, энергетиков ночью электроснабжение в пострадавших районах и частично в городе Сумы было возобновлено. Работы продолжаются", – отметили в ОВА.

Там также проинформировали, что в экстренном порядке была созвана комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Были приняты решения о возобновлении работы объектов критической инфраструктуры за счет аварийных источников питания. Также были развернуты и готовы оказывать помощь "Пункты незламности".

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В "Укрэнерго" прокомментировали атаку по Сумщине

"Ночью россияне нанесли ракетно-дроновый удар по Сумщине. Среди поврежденной гражданской инфраструктуры — высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго". Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над поэтапным возобновлением энергоснабжения потребителей", – говорится в заявлении компании.

Атака на Сумскую область – что известно

Напомним, ранее в ОВА сообщили о зафиксированных 22 взрывах на Сумщине в результате вражеских обстрелов по шести громадам области.

Ночью ОВА сообщила, что оккупанты ударили по энергетическим объектам Сумской области. В результате в Сумах, Ахтырке, Белополье и других населенных пунктах исчез свет.

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