Массированная атака по Украине 28 мая: Игнат объяснил, что является целью оккупантов

В ночь на 28 мая оккупанты выпустили по Украине 54 беспилотника. Удар принял Киев. Это значит, что враг не отказался от своих намерений.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Видим не просто очередную ночную атаку оккупантов, а рекордное количество БПЛА. Сегодня применено 54 ударных дрона. 52 из них были уничтожены противовоздушной обороной. Атаковали в основном Киевщину. Сегодня отмечают День города киевляне, возможно, таким образом враг пытался "поздравить" киевлян. 52 из 54 БПЛА уничтожено, подавляющее большинство — именно в Киевской области личным составом Воздушного командования "Центр". Присоединены также другие Силы обороны, противовоздушная оборона. Также работали на юге страны и Воздушное командование "Запад", — сказал он.

Игнат также отметил, что враг не изменил своих намерений – бьет по объектам инфраструктуры, по военным объектам, по крайней мере, пытается это сделать.

"Как сказал командующий Воздушными силами: подарки приняты, остались только обломки от них. Надо врага чем-то тоже, наверное, отблагодарить за такую наглую атаку на нашу столицу", — добавил он.

Напомним, ночью, 28 мая, оккупанты снова атаковали Украину. Звуки взрывов были слышны в Житомире и Киеве. В столице в результате падения обломков вражеских дронов есть жертвы и разрушения в разных районах.

В КМВА объяснили причины атаки: россияне "поздравили" киевлян с Днем города.