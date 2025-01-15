Массированная атака по Украине: где были взрывы, "прилеты" и какие последствия

Под прицелом врага во время атаки находилась газовая инфраструктура и энергетические объекты Украины.

Российские войска устроили массированную ракетную атаку по Украине утром 15 января. В разных уголках страны раздавались взрывы и зафиксированные попадания. Были введены экстренные отключения света.

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Российская армия начала атаковать Украину еще в начале ночи на 15 января. Сначала захватчики запустили беспилотники "Шахед", которые кружили в разных областях, в частности в Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской.

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Позже в России был зафиксирован взлет группы стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья". Воздушные силы сообщили о запусках врагом крылатых ракет.

Ранним утром в Украине начались взрывы. Сообщалось о работе противовоздушной обороны в разных регионах. Под ударами оказались в основном западные области.

Взрывы в Харькове

В Харькове утром раздалась серия взрывов. Первый из них был слышен около 6:00, после чего гремели повторные взрывы. Подробностей от власти пока нет.

Взрывы в Черкассах

Взрывы во время воздушной тревоги были слышны и в Черкассах. Мониторинговые каналы сообщали, что вблизи города и в окрестностях работала ПВО.

"Сутки в области начались с воздушных тревог. Сначала из-за вражеских БпЛА в нашем небе. Далее — ракеты. Наши защитники добавили к общему результату противовоздушной обороны сбитый "шахед". Однако его обломками повреждены окна двух домов и автомобиля. Пострадавших нет", — сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Атака на Хмельницкую область

Мощные взрывы с утра во время тревоги слышали жители Хмельницкой области. Впоследствии глава ОВА Сергей Тюрин сообщил, что силы ПВО уничтожили четыре вражеских цели. Места падения обломков устанавливаются.

Обращений по поводу травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало.

Атака на Ивано-Франковскую область

Российские ракеты атаковали Ивано-Франковскую область, сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

"На Прикарпатье целью были объекты критической инфраструктуры. В области работали Силы ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают соответствующие службы. Ситуация – под контролем", – говорится в заявлении Онищук.

Удары по Львовской области

Российская армия атаковала ракетами и дронами Львовскую область. Так, во время первой ночной тревоги силы ПВО сбили вражеский "Шахед". Обошлось без пострадавших и разрушений. Под утро захватчики нанесли по региону удары крылатыми ракетами, сообщил глава ОВА Максим Козицкий. Есть попадания.

"Есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. К счастью, без пострадавших, но с разрушениями. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Отключения электроэнергии пока не вводятся", — написал Козицкий в Сети.

Впоследствии он сообщил, что по уточненной информации из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение. Жертв и пострадавших нет. Рядом с домом образовалась воронка диаметром 6 на 5 м и глубиной около 2,5 м. На место выехали все профильные службы.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый заявил, что "враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего региона и Украины".

Отключения света

Из-за российской атаки министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о применении превентивных отключений света.

"Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения", – заявил министр.

В свою очередь в "Укрэнерго" заявили о применении аварийных отключений света в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Позже в ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской и Донецкой областях были отменены экстренные отключения.

Попытка удара по газохранилищу

Член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщил, что россияне во время атаки пытались попасть по газохранилищу на западе Украины. Однако врагу этого не удалось.

"По территории Западной Украины враг пытается попасть и сделать картинку для своих зрителей именно как раз по нашему газохранилищу. Врагу нужна картинка, как пылает наше газохранилище, но ему не удастся этого сделать. Их цель – чтобы наше газохранилище взорвалось и пылало, и чтобы мы потеряли его", – рассказал народный депутат в эфире телеканала "Киев".

Польша поднимала авиацию

Из-за российской атаки по Украине Польша подняла в небо свою боевую авиацию. Оперативное командование Вооруженных сил страны сообщило, что было задействовано дежурство боевых пар, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшее состояние готовности для обеспечения безопасности на прилегающих к угрожающим территориям.

Реакция Зеленского на атаку

На массированную атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он обратил внимание, что мишень для россиян неизменна: энергетика. Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты.

"Более 40 ракет было в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере, 30 уничтожено. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов. Благодаря нашей ПВО, всем задействованным подразделениям сохраняем работу нашей энергетической системы", – говорится в заявлении главы государства.

Он подчеркнул, что Украина постоянно нуждается в усилении имеющихся возможностей воздушного щита. Зеленский напомнил, что партнеры на саммите НАТО и в формате "Рамштайн" дали обещания, которые до сих пор не реализованы полностью.

"Мы говорили и о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет, которые могут стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить", — акцентировал президент.

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