Массированная атака по Украине: где и сколько людей погибло и пострадало

В Минздраве сообщили о последствиях обстрелов.

Сегодня, 29 декабря, россияне накрыли украинские города ракетами и ударными беспилотниками. В разных городах есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Минздраве.

В частности, в результате массированной ракетной атаки поврежден родильный дом в Днепре и больница в Харькове.

Харьков:

Взрывной волной повреждено здание медучреждения, на территории произошел пожар. Поврежден автомобиль экстренной помощи.

Ни один из пациентов или медперсонала не пострадал. По предварительным данным, из-за обстрелов города один человек погиб и 9 человек травмированы, вызовы продолжают поступать. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь

Днепр:

В результате попадания существенно повреждено здание медучреждения. Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие.

Одесса:

В результате попадания в здание школы есть 7 пострадавших, среди них - ребенок. К сожалению, один человек погиб.

Запорожье:

По состоянию на 9:00 10 пострадавших, двое из них — в тяжелом состоянии. Под завалами одного из построек остаются люди.

Также после утренней атаки на столицу, по меньшей мере, 14 человек получили травмы разного характера, им оказывается медицинская помощь. Вызовы продолжают поступать.

Напомним, Российская Федерация снова устроила массированный обстрел Украины и запустила крылатые ракеты по мирным городам. Обо всех подробностях читайте в новости.

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