Массированная атака по Украине: генерал рассказал, чего добивается Россия

Беспилотник / © Associated Press

В ночь на 23 декабря Россия совершила масштабную атаку по Украине, применив более 600 беспилотников. Страна-агрессорка наращивает удары, периодически накапливая ударные группы и нанося массированные атаки примерно раз в неделю.

Об этом в эфире «24 Канала» заявил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По словам генерала, основная цель таких атак — посеять панику среди украинцев, спровоцировать блекауты и оставить людей без отопления в зимний период.

«Используются разные модели действий. Обращаю внимание, что уже перевалило количество Шахедов за 600, россияне намерены запускать за сутки до тысячи», — отметил Маломуж.

Он объяснил, что враг комбинирует направления ударов и изменяет траектории полета дронов, чтобы усложнить их перехват.

«У них новый стиль: сначала восточные направления, затем центральные области, дальше западные, с изменением маршрутов», — отметил генерал.

По словам эксперта, применение дронов-камикадзе происходит одновременно с ракетными ударами. Этой ночью Россия поднимала стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 с крылатыми ракетами, а также запускала «Калибры» с Черного моря.

«Видим комплексные действия террориста по всей нашей территории. Особенно пострадал Запад, где разветвленная инфраструктура, большие энергетические объекты и логистические пути», — пояснил он.

Генерал отметил, что массовые пуски создают серьезную нагрузку на систему ПВО, особенно при сложных погодных условиях, включая туман.

«Сбить все воздушные цели сложно, но Украина адаптировалась. На 80–90% удается выявлять и уничтожать враждебные цели», — подытожил Маломуж.

Он также добавил, что украинская разведка отслеживает подготовку РФ к атакам, а Украина пытается действовать на опережение, нанося удары по районам возможных запусков дронов.

Напомним, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский заявил, что во время массированной атаки РФ 23 декабря 2025 г. основной удар пришелся на западные регионы Украины, что свидетельствует об изменении тактики врага.

По его словам, Россия пытается растянуть возможности украинского ПВО, ища слабые места, в частности, через Чернобыльскую зону и Черкасскую область, используя усовершенствованные дроны типа «Шахед».

Эксперт подчеркнул, что такие действия носят террористический характер, ведь прежде всего страдает гражданское население, а также критическая и оборонная инфраструктура.