Массированная атака по Украине: РФ запустила сотни дронов и ракеты, сколько сбила ПВО

Ракетно-дроновая атака России по Украине

В ночь на 18 мая Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине, применив 546 средств воздушного нападения. Главными целями врага стали Днепр и область, а также Одесская, Черниговская и Запорожская области.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 18 мая российские войска осуществили комбинированную атаку по Украине, применив ударные беспилотники и ракеты наземного базирования.

В общем Воздушные силы зафиксировали 546 средств воздушного нападения — 22 ракеты и 524 беспилотника:

14 баллистических ракет «Искандер-М"/"С-400»;

8 крылатых ракет «Искандер-К»;

524 ударных дронов типа «Шахед», «Гербера», «Италмас», беспилотники-имитаторы типа «Пародия».

По предварительной информации, по состоянию на утро силы ПВО уничтожили или подавили 507 воздушных целей — четыре ракеты и 503 беспилотника различных типов:

4 крылатые ракеты «Искандер-К»;

503 вражеских БпЛА различных типов.

Известно о попадании 18 ракет и 16 ударных беспилотников на 34 локациях. Также зафиксировано падение обломков сбитых дронов в 11 местах.

Атака продолжается — в воздухе остаются несколько вражеских беспилотников.

Массированная атака на Украину 18 мая — что известно

Ночью армия РФ нанесла массированный удар по Днепропетровщине ракетами, дронами, артиллерией и авиабомбами. В Днепре взрывы раздавались с полуночи до самого утра. Одно из ракетных попаданий пришлось по жилому кварталу, также из-за атаки «Шахедов» вспыхнула крыша многоэтажки. В общем в городе повреждены частные и многоквартирные дома, религиозное учреждение, заведение высшего образования, предприятие и автомобили. По состоянию на 7:00 было известно о 18 раненых, среди которых двое детей.

Оккупанты также атаковали Одессу беспилотниками: есть попадания в Киевском и Приморском районах. В результате ударов повреждены три жилых дома, один из которых (одноэтажный) полностью разрушен. Также разрушениям подверглись здания городского лицея и детсада, вспыхнули пожары. На рассвете враг дополнительно атаковал объекты инфраструктуры. Известно о двух пострадавших: 11-летнем мальчике и 59-летнем мужчине.

