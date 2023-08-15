Массированная атака по Украине: ситуация в регионах на утро 15 августа

Армия России атаковала ряд городов Украины. Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 15 августа по данным областных государственных администраций.

Киевщина

Воздушная тревога продолжалась два часа. В области работала ПВО. Жертв, пострадавших, попаданий нет. Оперативные группы продолжают работу над обнаружением возможных повреждений в результате падения обломков.

Черкасская область

Утром враг нанес ракетные удары по области. В частности, в Смеле ракета поразила территорию частного предприятия. Еще одна попала по территории медучреждения. Без пострадавших. В то же время повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города без воды. На месте работают соответствующие службы. Данные о последствиях уточняются.

Львовщина

Во Львове обломки ракет рухнули на многоквартирные жилые дома. Было возгорание. Есть разрушения. Людей эвакуировали. Информация о погибших пока не поступала. Небольшие возгорания фиксировались и в других частях Львова. Их оперативно потушили.

В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. В двух населенных пунктах возле Львова повреждены 10 домов и транспортные средства. Предварительно известно о 10 потерпевших. Информация еще уточняется.

Ивано-Франковская область

В результате ракетных обстрелов врага сегодня утром на территории Коломыйского района зафиксировано падение обломков ракет в с. Буллелуя по домовладению. Повреждены 2 хозяйственные здания и жилой дом. Пострадавших нет.

Волынь

Во время ночной воздушной тревоги в области работали силы ПВО; есть попадание в одно из предприятий промышленности в областном центре. Сейчас известно о трех погибших и трех пострадавших. Идет ликвидация последствий. Подробная информация выясняется.

Хмельницкая область

Утром во время воздушной тревоги была слышна серия взрывов в области. В регионе работали силы ПВО. Данных о повреждении объектов, падении обломков пока нет. Пострадавших нет. Информация уточняется.

Черниговщина

За сутки – 5 обстрелов (82 взрыва). Враг использовал минометы и артиллерию: по Семеновской громаде Новгород-Северского района – в направлении сел Тимоновичи и Карповичи из минометов, села Хотиевка – из артиллерии.

По Новгород-Северской громаде – в направлении села Гремяч дважды из минометов. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Вчера в течение дня россияне совершили 22 обстрела пограничья. Зафиксировано 156 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Шалыгинская, Середино-Будская, Краснопольская, Эсманская, Великописаревская громады. Враг бил из минометов, артиллерии, гранатометов. Также с вертолета осуществлен пуск ракет НАР. Без человеческих утрат и разрушений гражданской инфраструктуры.

Днепропетровщина

Массированная ракетная атака по Днепру с утра; враг попал по промышленному предприятию. Ранены два человека. 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Пожар локализовали. В общей сложности во время утренней массированной атаки защитники с ПВК "Восток" сбили над Днепропетровщиной 7 крылатых ракет Х-101/555. Остальные данные о последствиях уточняются.

Запорожская область

За прошедшие сутки враг нанес 107 ударов по 29 населенным пунктам 92 артиллерийских обстрела пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новодаровки, Новоандреевки, Левадного, Белогорья, Верхней Терсы, Щербаков, Темировки, Полтавки, Малиновского Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового, Павловки и Плавней. Степное снова пострадало от четырех ракетных ударов, шесть обстрелов с РСЗО пришлись по Павловке, Новодаровке, Темировке, Ольговскому и Белогорью, два авиаудара — по Орехову и Таврическому, а три БПЛА-атаки на Железнодорожное и Новодаровку.

Поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими России. Люди не пострадали.

Харьковщина

За сутки по области – один человек погиб, 10 – ранены. На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Огирево, Гатище, Плетеневка Чугуевского района.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки и Загрызового. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Петропавловка, Орлянское, Кучеривка, Подолы, Первомайское.

В результате обстрела с. Подолы Купянского района получили ранения и были госпитализированы 44-летняя женщина и 51-летний мужчина.

В результате вражеского обстрела из танков поселек Казачья Лопань Харьковского района погиб 50-летний мужчина. Ранены получили ранения еще четыре человека.

В результате обстрела с. Бугаевка Чугуевского района повреждены 3 админздания и 2 частных дома. Пострадали 2 женщины, а также парень 14 лет.

Луганщина

Под угрозой ударов с неба находятся все освобожденные населенные пункты – от Стельмаховки до Белогоровки. Артиллерийский огонь противник открыл по Невскому, Диброве и Белогоровке. За сутки противник совершил 139 обстрелов (510 снарядов).

Донетчина

За сутки врагом обстреляны 13 населенных пунктов: Авдеевка, Краматорск, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, пгт Ямполь, с.Богоявленка, с.Карловка, с.Клещиевка, с.Новоукраинка, с.Предтечино, с.Пречистовка, с. Славянск. Повреждены 6 жилых домов (из них один – многоквартирный), продовольственный склад, гараж, админздание автобазы, гражданский автомобиль, здания 4 промышленных предприятий. По области за сутки – один человек погиб, 4 ранены.

Николаевщина

Вчера из реактивных систем залпового огня враг наносил удары по побережью г. Очаков. Под вражеским минометным обстрелом находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина

За сутки по области противник произвел 71 обстрел (290 снарядов), из них по г. Херсон — 6 обстрелов (28 снарядов). Российские военные попали в районы 28 населенных пунктов области; здание школы в Херсонской области. Всего за сутки из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.

Напомним, в ночь на 15 августа армия РФ совершила очередную масштабную атаку по территории Украины. В воздушных силах рассказали подробности ударов.

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