Массированная атака по Украине: в ЦПД сделали неутешительный прогноз на зиму

Враг не планировал менять свою стратегию, делая запасы.

У России есть ресурс на такие комбинированные атаки по Украине, как 28 ноября, до конца зимы.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Будьте в безопасности, враг производит очередной комбинированный обстрел Украины", – призвал руководитель ЦПД.

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"У россиян есть ресурс на такие атаки до конца зимы. Стратегию они не планировали менять, делая запасы. Украина тоже бьет, будет бить и отбиваться", — отметил Коваленко.

Заметим, в ночь на 28 ноября и утром российские войска устроили массированную атаку по Украине. В ряде областей слышны взрывы, работает ПВО.

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