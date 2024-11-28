Массированная атака по Украине: в ЦПД сделали неутешительный прогноз на зиму

Враг не планировал менять свою стратегию, делая запасы.
У России есть ресурс на такие комбинированные атаки по Украине, как 28 ноября, до конца зимы.
Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
"Будьте в безопасности, враг производит очередной комбинированный обстрел Украины", – призвал руководитель ЦПД.
"У россиян есть ресурс на такие атаки до конца зимы. Стратегию они не планировали менять, делая запасы. Украина тоже бьет, будет бить и отбиваться", — отметил Коваленко.
Заметим, в ночь на 28 ноября и утром российские войска устроили массированную атаку по Украине. В ряде областей слышны взрывы, работает ПВО.
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