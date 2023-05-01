Массированная атака по Украине: в Воздушных силах рассказали, чем были сбиты ракеты россиян

В ночь на 1 мая 2023 года Россия вновь устроила массированный ракетный удар по Украине после объявления воздушной тревоги. Украинская ПВО сбило 15 из 18 вражеских ракет.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала FREEДОМ рассказал детали ночного удара и какими средствами сбивали российские ракеты.



"Пока 100% вражеских целей сбивать невозможно. Хотелось бы, но есть объективные причины. Невозможно всю территорию Украины перекрыть наземными средствами, если бы были западные самолеты — это было бы возможно. Западные самолеты помогли бы эффективно перехватывать крылатые ракеты", — подчеркнул он.

Юрий Игнат сказал, что мощные радары западных истребителей и их мощное вооружение могут эффективно уничтожать ракеты, запускаемые Россией.

"Поэтому работа, которая сегодня ведется, все силы и средства приводятся в готовность. Работает и истребительная авиация на советских самолетах. Слабо эффективно, но все равно летчики-истребители сбивают эти типы воздушных целей — и шахеды, и ракеты. Но основа — это наземное ПВО: Бук-М1 и С-300, а также западные образцы — Nasams, Iris-T, Patriot", — резюмировал он.

Ракетная атака по Украине в ночь на 1 мая

Ночью Россия снова атаковала Украину ракетами Х-101/Х-555, выпущенными из самолетов стратегической авиации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что около 02:30 ночи российские оккупанты атаковали Украину из девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

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